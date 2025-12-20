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Šampionka pokazala tijelo u još neviđenom izdanju

Ona je oduševila svoje obožavatelje otkrivajućim, ali estetski ugodnim fotografiranjem

Elizaveta Haliullina. Screenshot

D. H.

20.12.2025

Elizaveta Haliullina (25), majstorica sporta u ritmičkoj gimnastici i dvostruka ruska prvakinja u višeboju u artistik fitnesu doslovno je usijala društvene mreže u Rusiji.

Ona je oduševila svoje obožavatelje otkrivajućim, ali estetski ugodnim fotografiranjem.

Elizaveta Haliullina. Instagram

Bilo je to krajinje neobično otkrivajuće izdanje sa fokusom na savršene obline njezine figure, graciozno naglašene debelim užetom. Užad počinje od njezinih ramena, glatko se savija oko njezinih prsa, naglašavajući njihove obline, a zatim se spušta do struka i bokova, tvoreći prepoznatljiv "korzet" i kratku suknju.

Elizaveta Haliullina. Instagram

Oduševljene reakcije njezinih pratitelja bile su trenutne: "Wow!", "Kako prekrasno", "Liza, sve izluđuješ svojim fotografijama", "Nevjerojatno", "ZANEMARUJUĆI LUKSUZ!!!"

Elizaveta Haliullina. Screenshot

"Zato toliko naporno treniram i radim - da bih u svakom trenutku bila spremna za ovakvo fotografiranje. Žensko tijelo je pravo umjetničko djelo“, napisala je Elizaveta.

Elizaveta Haliullina. Screenshot

Na njenoj veb stranici navedeno je da je četverostruka ruska prvakinja u bodibildingu i prvakinja međunarodnog turnira “Siberian Power Show“. Trenutno je model i fitnes trenerica. Ima 25 godina i rođena je Jekaterinburgu. Dvanaest godina trenirala je ritmičku gimnastičarku. 

# GIMNASTIČARKA
# RUSIJA
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