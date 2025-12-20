Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali u Mančester Siti

Danas su u utakmici 18. kola SHNL-a Osijek i Slaven Belupo na Opus Areni odigrali susret koji je završio bez pogodaka (0:0). Pažnju fotografa privukla je jedna navijačica koja je na tribinama bila u dresu Manchester Cityja.

Djevojka je utakmicu pratila u društvu prijateljice, koja je tijekom susreta fotografirala događanja na stadionu. Neobičan izbor dresa istaknuo se među navijačima Osijeka i Slaven Belupa te nije prošao nezapaženo među okupljenima na tribinama.

Podsjećamo, u susretu u kojem je bolje prilike imao Osijek sve do posljednjih minuta, ni jedna momčad nije uspjela stići do gola vrijednog pobjede. Nakon ovog rezultata Osijek je polusezonu završio kao posljednja momčad lige, dok je Slaven sada na četvrtom mjestu.