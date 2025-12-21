Četiri godine nema odnose i ne želi to mijenjati: Može li celibat negativno da se odrazi na zdravlje?

- Kad razmišljam o ljubavi i pomislim na leptiriće u stomaku, odmah se sjetim tog "Nije mi odgovorio na poruku! Nije me zvao". Ne, hvala. Svi ste je***o vi ludi i sve što pružate su problemi, drama, stres i suze – poručila je Kloi.

Ona se u najnovijoj epizodi porodičnog šoua "Kardašijanovi" našalila da vjerovatno ima "paučinu", a priznala je da je posljednji s kojim je bila košarkaš Tristan Tompson, s kojim ima dvoje djece, kćerku Tru i sina Tejtuma, prenosi glossy.espreso.co.rs. I nema namjeru da to promjeni u skorije vrijeme.

Američka rijaliti zvijezda Kloi Kardašijan (Khloé Kardashian), najmlađa od sestara Kardašijan, već neko vrijeme otvoreno priča o svom nepostojećem ljubavnom životu, a sada je priznala to znači da nema ni intimne odnose.

Kad su je u pitali da li joj nedostaje da bude u vezi i ima li poruku za potencijalne udvarače, bila je jasna:

– Je***o ne! Je***o se držite podalje od mene!

Sve više ljudi bira celibat

Odluka Kloi Kardašijan da uživa u samačkom životu i ne prepušta se strastima zvuči neobično, ali zapravo nije tako retka u posljednje vrijeme. Ona se širi kao vrlo zanimljiv fenomen, a istraživanja pokazuju da je sve više odraslih zadovoljno svojim životom toliko da ne želi da se upušta u vezu. Kao Kloi, oni daju prioritet svom ličnom razvoju, mentalnom zdravlju i karijeri.

Kako je pokazala studija objavljena u medicinskom listu Journal od Sex Research, sve više ljudi se odlučuje da živi u celibatu iz nereligijskih razloga. Nekom želi da se fokusira na sebe nakon bolnog raskida, dok mnogi jednostavno ne žele komplikacije koje ljubavna veza i seks ponekad nose sa sobom.

Uticaj celibata na zdravlje i um

U životu bez intimnih odnosa, uprkos svemu onome što slušamo, uglavnom nema ničega toliko strašnog da može da se odrazi na zdravlje.

Postoje, ipak, naučna saznanja na koja treba obratiti pažnju.

Kako piše Web MD, to što neko nema odnose ne znači da će biti pod stresom i anksiozan, ali je to u nekim slučajevima zaista moguće.

Ako ste u vezi, a intimni odnosi su rijetki, to može postepeno da oslabit emotivnu bliskost i naruši povezanost sa partnerom. Osim toga, tokom seksualne aktivnosti oslobađaju se hormoni poput oksitocina i endorfina, koji pomažu u smanjenju stresa, a oksitocin dodatno utiče i na kvalitet sna.

Život bez seksa možda bi mogao negativno da se odrazi i na imunitet, upozoravaju stručnjaci. U jednoj studiji su studenti koji su imali seks jednom ili dvaput sedmično imali više nivoe antitijela imunoglobulin A (IgA), kojem je glavna uloga da štiti organizam od mikroorganizama i toksina, tako što ih sprečava da uđu u ćelije, zarobljava ih u sluzi i izbacuje iz tela.

Ženama u menopauzi je redovan seks koristan protiv vaginalne suhoće, a postoje studije koje povezuju život u celibatu s povišenim rizikom od raka prostate.

Pojedina istraživanja ukazuju da se ljudi koji imaju seks češće lakše prisjete nekih stvari, a iako ima naznaka da intimni odnosi pomažu mozgu u proizvodnji neurona i boljim moždanim funkcijama, još uvijek je potrebno više istraživanja da bi se utvrdila veza između učestalih odnosa i memorije.

U svakom slučaju, redovan seks je važan za povezivanje s partnerom i otvoren, blizak odnos.

Ako nekome pak prija da živi bez intimnih odnosa, ništa strašno. Njegova stvar!