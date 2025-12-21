Kako izgleda novogodišnja ponuda za 2026. godinu: Regija slavi, Sarajevo improvizira

Kako se približava kraj 2025. godine, gradovi širom regiona intenzivno rade na pozicioniranju kao atraktivne novogodišnje destinacije. Muzička imena, višednevni programi i rani marketing postali su standard, posebno u Crnoj Gori i pojedinim gradovima Hrvatske i Srbije. U takvoj konkurenciji, Sarajevo - nekada regionalni simbol novogodišnjeg spektakla - ove godine borio se da uopće organizira osnovni javni doček, i to uz budžet od 700.000 KM, s obzirom na to da je tender za organizaciju dočeka padao čak tri puta.
Crna Gora odskače
Banja Luka je među prvim gradovima koji su jasno iskomunicirali svoju ponudu. Gradonačelnik Draško Stanivuković je u Beogradu, pred regionalnim medijima, najavio bogat program za doček 2026. godine, uz nastupe Nataše Bekvalac 31. decembra i Ace Pejovića 1. januara.
Prema podacima Gradske uprave, turistički kapaciteti već su popunjeni skoro 95 posto, uz više od 10 posto rasta noćenja u odnosu na prošlu, rekordnu godinu. Poruka je jasna: Banja Luka se planski i pravovremeno pozicionira kao regionalna novogodišnja destinacija.
Crnogorski gradovi i ove godine daleko odskaču po obimu i trajanju programa.
Budva organizira sedmodnevnu manifestaciju od 29. decembra do 4. januara, uz imena poput Emine Jahović, Ace Pejovića, „Bijelog dugmeta“, Breskvice, „Lexington benda“ i Sergeja Ćetkovića. Bar nudi pet dana slavlja, uključujući Aleksandru Prijović, Natašu Bekvalac, tematsku „Žurku devedesetih“, reprizu sa Zdravkom Čolićem i nastup Ace Pejovića. Kotor dočekuje Novu godinu uz „Parni valjak“, a 1. januar uz Mariju Šerifović. Tivat nudi Lepu Brenu, Jelenu Rozgu i Tonyja Cetinskog. Herceg Novi okuplja Harisa Džinovića, Nedu Ukraden, Željka Samardžića i druge. Crna Gora se ne oslanja na jedan koncert, nego na festivalski koncept koji puni hotele i produžava sezonu.
Merlin u Dubrovniku
U Hrvatskoj je Dubrovnik već u septembru potvrdio da će Dino Merlin pjevati na Stradunu, uz dodatne nastupe Petra Graše, Željka Bebeka, Zdravka Čolića i Severine u hotelima. U Srbiji je program još djelimično u najavi, ali se zna da Novi Sad neće organizirati doček iz pijeteta prema žrtvama tragedije, dok Beograd priprema javne dočeke na više lokacija, uz očekivana velika imena.
Sarajevo je godinama bilo simbol regionalnog novogodišnjeg dočeka. Merlinov koncert za 2017. okupio je gotovo 100.000 ljudi, Čolić više od 80.000, a Trg BiH bio je epicentar prazničnog identiteta grada. Ove godine glavna atrakcija za doček Nove godine bit će Jelena Rozga, a prije nje 31. decembra Sarajlije će zabavljati Dženan Lončarević i Divanhana. Dana 1. januara u planu je nastup benda „Letu štuke“, 2. januara Petra Graše, a dan poslije „Van Gogha“.
Iako imena sama po sebi nisu sporna, pitanje koje se nameće jeste: kako je moguće da grad koji izdvaja 700.000 KM i dalje djeluje improvizirano, bez jasne strategije, marketinga i regionalne vidljivosti.
Skupa improvizacija
Poređenje s regijom pokazuje da Sarajevo ne zaostaje zbog nedostatka budžeta, već zbog lošeg planiranja, zakasnjelih procedura i odsustva vizije. Dok drugi gradovi mjesecima unaprijed najavljuju programe i pune hotele, Sarajevo u drugoj polovini decembra traži organizatora. Simbolika je jasna: grad koji je nekada predvodio regionalnu prazničnu ponudu danas se bori da održi minimum organizacije. U konkurenciji gradova koji Novu godinu tretiraju kao strateški turistički proizvod, Sarajevo sve više djeluje kao grad koji improvizira.