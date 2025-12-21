Kako izgleda novogodišnja ponuda za 2026. godinu: Regija slavi, Sarajevo improvizira

Kako se približava kraj 2025. godine, gradovi širom regiona intenzivno rade na pozicioniranju kao atraktivne novogodišnje destinacije. Muzička imena, višednevni programi i rani marketing postali su standard, posebno u Crnoj Gori i pojedinim gradovima Hrvatske i Srbije. U takvoj konkurenciji, Sarajevo - nekada regionalni simbol novogodišnjeg spektakla - ove godine borio se da uopće organizira osnovni javni doček, i to uz budžet od 700.000 KM, s obzirom na to da je tender za organizaciju dočeka padao čak tri puta. Crna Gora odskače Banja Luka je među prvim gradovima koji su jasno iskomunicirali svoju ponudu. Gradonačelnik Draško Stanivuković je u Beogradu, pred regionalnim medijima, najavio bogat program za doček 2026. godine, uz nastupe Nataše Bekvalac 31. decembra i Ace Pejovića 1. januara. Prema podacima Gradske uprave, turistički kapaciteti već su popunjeni skoro 95 posto, uz više od 10 posto rasta noćenja u odnosu na prošlu, rekordnu godinu. Poruka je jasna: Banja Luka se planski i pravovremeno pozicionira kao regionalna novogodišnja destinacija.



Rozga: Nastupat će u Sarajevu . Instagram Rozga: Nastupat će u Sarajevu . Instagram

Crnogorski gradovi i ove godine daleko odskaču po obimu i trajanju programa. Budva organizira sedmodnevnu manifestaciju od 29. decembra do 4. januara, uz imena poput Emine Jahović, Ace Pejovića, „Bijelog dugmeta“, Breskvice, „Lexington benda“ i Sergeja Ćetkovića. Bar nudi pet dana slavlja, uključujući Aleksandru Prijović, Natašu Bekvalac, tematsku „Žurku devedesetih“, reprizu sa Zdravkom Čolićem i nastup Ace Pejovića. Kotor dočekuje Novu godinu uz „Parni valjak“, a 1. januar uz Mariju Šerifović. Tivat nudi Lepu Brenu, Jelenu Rozgu i Tonyja Cetinskog. Herceg Novi okuplja Harisa Džinovića, Nedu Ukraden, Željka Samardžića i druge. Crna Gora se ne oslanja na jedan koncert, nego na festivalski koncept koji puni hotele i produžava sezonu. Merlin u Dubrovniku U Hrvatskoj je Dubrovnik već u septembru potvrdio da će Dino Merlin pjevati na Stradunu, uz dodatne nastupe Petra Graše, Željka Bebeka, Zdravka Čolića i Severine u hotelima. U Srbiji je program još djelimično u najavi, ali se zna da Novi Sad neće organizirati doček iz pijeteta prema žrtvama tragedije, dok Beograd priprema javne dočeke na više lokacija, uz očekivana velika imena.



Merlin: Nastup u Dubrovniku . Screenshot Merlin: Nastup u Dubrovniku . Screenshot