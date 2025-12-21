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AVAZOV INTERVJU

Video / Tamara Milutinović: Ne ugrožavaju me pjevači koji pjevaju "na dugme", privatni život mi ne trpi

Nakon niza hitova poput „Cakum pakum“, „Instagram“, „Rentaš mi se“ i drugih, Tamara najavljuje nove muzičke projekte i nastavak uspješne karijere

Tamara Milutinović. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

21.12.2025


Jedna od najtraženijih pjevačica mlađe generacije, Tamara Milutinović, već nekoliko godina sigurno gradi svoju poziciju na regionalnoj estradi. Nakon niza hitova poput „Cakum pakum“, „Instagram“, „Rentaš mi se“ i drugih, Tamara najavljuje nove muzičke projekte i nastavak uspješne karijere.

Ekipa "Dnevnog avaza" posjetila je pjevačicu u Beogradu, gdje je za kamere „Avazovog intervjua“ govorila o aktuelnim temama na estradi, planovima za budućnost, ali i o privatnom životu.

U razgovoru je istakla da je izvođači koji pjevaju „na dugme“, koriste autotune ili nastupaju na playback ne mogu ugroziti, te naglasila da njen privatni život ne trpi zbog posla kojim se bavi.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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# TAMARA MILUTINOVIĆ
# AVAZOV INTERVJU
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