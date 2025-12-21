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TOKOM ODMORA

Video / Marija Šerifović na Baliju doživjela nevjerovatnu situaciju: Ujeo je majmun

Naime, kada je Marija skupila hrabrost da se fotografiše s majmunom, došlo je do neočekivanog incidenta

Marija Šerifović. Screenshot

S. S.

21.12.2025

Marija Šerifović obradovala je svoje fanove novim vlogom koji je snimila na egzotičnom Baliju, gdje je s prijateljicama otputovala na zasluženi odmor. Među njima je bila i njena prijateljica i kolegica Jovana Pajić, s kojom je Marija uživala u brojnim avanturama.

U videu je pjevačica podijelila niz zanimljivih i zabavnih trenutaka, pokazala kako su obilazile znamenitosti, opuštale se i uživale u odmoru. Ipak, jedan događaj posebno je iznenadio gledaoce.

Naime, kada je Marija skupila hrabrost da se fotografiše s majmunom, došlo je do neočekivanog incidenta – životinja ju je ugrizla.

– Mene je upravo ugrizao majmun, sreća pa je star i ima tupe zube – rekla je Marija kroz šalu.

Iako neugodno, ovaj događaj nije pokvario njen odmor, a Marija je još jednom pokazala da i neplanirane situacije zna pretvoriti u humor i dobru priču za pamćenje.

# MARIJA ŠERIFOVIĆ
# BALI
# MAJMUN
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