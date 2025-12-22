Šta će reći mama: Kćerka Nataše Bekvalac objavila snimak sa polugolim muškarcem

Hana Ikodinović ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama objavom kratkog, ali provokativnog snimka. U izazovnom izdanju snimala se ispred ogledala, dok je u pozadini prolazio polugoli muškarac.

Iako je video trajao svega nekoliko sekundi, izazvao je brojne reakcije na TikToku. Dok su jedni hvalili Hanin izgled, drugi su se pitali ko je misteriozni muškarac. Snimak je ubrzo uklonjen s njenog TikTok naloga, ali je već izazvao spekulacije.

Podsetimo, Hana se nedavno preselila u Madrid, gdje je planirala da nastavi školovanje. Prvobitno je upisala fakultet za psihologiju, ali je ubrzo odustala i počela proces prelaska na smer marketinga, kako je ranije otkrila njena majka, Nataša Bekvalac.