Novi ljubavni zemljotres: Pop zvijezda i glumac raskinuli nakon dvije godine

Američka pop zvijezda Olivija Rodrigo i britanski glumac Luis Partridž navodno su raskinuli nakon dvije godine veze, prenose strani mediji.

Prema pisanju britanskog lista The Sun, par se razišao prije nekoliko sedmica, a vijest je, kako se navodi, iznenadila njihove prijatelje.

- Posljednjih nekoliko nedjelja nije bilo lako i odlučili su da je za sada bolje da budu razdvojeni - rekao je izvor blizak paru.

Isti izvor tvrdi da je Rodrigo bila vidno emotivna tokom nedavne praznične zabave pjevačice Lili Alen u Londonu, gdje je, navodno, zaplakala dok je govorila o raskidu.

- Olivia je bila veoma potresena. Prijatelji su uz nju, ali situacija je teška i tužna - naveo je sagovornik.

Predstavnik Olivije nije odgovorio na upite medija, dok je portparol Luisa Partridža kratko saopštio da nema komentar.

Rodrigo i Partridž prvi put su povezani u oktobru 2023. godine, kada su viđeni zajedno tokom proslave Noći vještica u Londonu. Prema tadašnjim navodima, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i brzo postali nerazdvojni.

Tokom veze, par je često javno pokazivao bliskost i podržavao jedno drugo na važnim događajima. Prvi zajednički izlazak na crveni tepih imali su u avgustu 2024. godine, na premijeri filma “Disclaimer” na Filmskom festivalu u Veneciji.

U intervjuu za Esquire UK u septembru, Partridž je govorio o odluci da odnos drže dalje od prevelike medijske pažnje, ističući da oboje razumiju izazove koje nosi veza između javnih ličnosti.

Takođe je izjavio da mu ne smeta što ga pojedini mediji nazivaju “gospodin Olivije Rodrigo”, s obzirom na njenu ogromnu popularnost.