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NOVI ESTRADNI RAT

Krstinja žestoko kritkuje Ninu Žižić zbog Montesonga: Kako te nije sramota

Žižić je maksimalnih 12 poena dala bendu Baryak

Krstinja Matanović. Instagram

E. A.

22.12.2025

Krstinja Matanović je na sinoćnjem Montesongu otpjevala numeru “Oli oli”.

Zauzela je 4. mjesto sa 12 bodova nakon sabiranja glasova publike i žirija.

Odmah nakon završenog Montesonga ona je na svom Instagram profilu oštro kritkovala Ninu Žižić.

Predsjednica žirija i prošlogodišnja učesnica Eurosonga Krstinji je sinoć dala četiri boda.

Nije se to dopalo Krstinji.

- Pitala bih gospođu Žižić, bješe tako, prošlogodišnju predstavnicu, a predsjednicu žirija: ‘Po kom kriterijumu je davala svoje glasove’. S obzirom na to da je ‘briljirala’ na Eurosongu, kako te nije sramota? Dobro pjevanje nikada nećeš moći da sabotiraš, znaj. Do večeras si imala moje duboko poštovanje, prvenstveno kao starija koleginica, zanemarila sam ti čak i one falševe na Eurosongu, ali si pokazala koliko si zapravo sujetna. Neka ti je na čast glasanje - napisala je Krstinja.

Pobjednica Montesonga je Tamara Živković.

Žižić je maksimalnih 12 poena dala bendu Baryak.

# CRNA GORA
# KRSTINJA
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