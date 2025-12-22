Muris Varajić se oprostio od Samira Hodžića: Falit ćeš debeli, bit će Hanka dobro

Gitarista Muris Varajić se na društvenim mrežama oprostio od Samira Hodžića, harmonikaša Hanke Paldum, koji je preminuo u nesreći kod Višegrada.

- Samke moj nek ti je laka ova naša zemlja bosanska... Voli te tvoj Muris. El Fatiha... Jedna naša zajednička i među najdrazim nam bila i snimati i svirati uzivo - rekao je Muris Varajić, aludirajući na pjesmu "Ulica uspomena", koju je podijelio.

- Fališ debeli, falit ćes. Ali srest ćemo se mi opet negdje, nekad i zasvirati opet jedan uz drugog. Čuo sam se sad sa Hankom, bit će ona dobro. Samke, fališ - naveo je Varajić.