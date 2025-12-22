Pojavile se nove fotografije brutalnog napada na Sašu Mirkovića: Oboren na pod, šutiran i udaran u glavu, poznato ko ga spasio

Direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije Saša Mirković u maju ove godine je napadnut ispred jednog hotela u Zagrebu.

Na njega je fizički nasrnuo Velibor Popović Pop, a kasnije su procurile fotografije na kojima Mirković leži ispred hotela.

Tada se Saša Mirković svojim automobilom dovezao do hotela, a Popović je nasrnuo na njega.

Saša je već nakon tridesetak sekundi od izlaska iz automobila primio prvi udarac i pao na tlo. Nakon toga je Pop počeo da ga udara i šutira, dok je Mirković rukama pokušavao zaštititi glavu.

Tučnjavu na ulazu u hotel primijetio je slučajni prolaznik, koji se zaustavio i pritrčao u pomoć. On je spriječio Popovića u daljnjim napadima i razdvojio ga od Saše Mirkovića, iako je u jednom trenutku i sam završio na podu, što pokazuju i fotografije s videonadzora.