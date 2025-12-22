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Pojavile se nove fotografije brutalnog napada na Sašu Mirkovića: Oboren na pod, šutiran i udaran u glavu, poznato ko ga spasio

Popović je bivši menadžer Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana

Fotografije pokazuju kako je Popović napao Mirkovića - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

22.12.2025

Direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije Saša Mirković u maju ove godine je napadnut ispred jednog hotela u Zagrebu.

Na njega je fizički nasrnuo Velibor Popović Pop, a kasnije su procurile fotografije na kojima Mirković leži ispred hotela.

Tada se Saša Mirković svojim automobilom dovezao do hotela, a Popović je nasrnuo na njega.

Saša je već nakon tridesetak sekundi od izlaska iz automobila primio prvi udarac i pao na tlo. Nakon toga je Pop počeo da ga udara i šutira, dok je Mirković rukama pokušavao zaštititi glavu.

Tučnjavu na ulazu u hotel primijetio je slučajni prolaznik, koji se zaustavio i pritrčao u pomoć. On je spriječio Popovića u daljnjim napadima i razdvojio ga od Saše Mirkovića, iako je u jednom trenutku i sam završio na podu, što pokazuju i fotografije s videonadzora.

Inače, Popović je bivši menadžer Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.

- Jučer, 10. maja oko 12.30 sati na Medveščaku u Ulici kneza Borne, ispred hotela izbio je fizički sukob između dvojice muškaraca. Prema do sada utvrđenom, 48-godišnji državljanin Srbije fizički je napao 53-godišnjeg državljanina Srbije nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Liječnička pomoć 53-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Slijedi kriminalističko istraživanje- objavila je zagrebačka policija tada.

Mirković je nakon svega toga operisan, a kazao je da ga je Popović pokušao ubiti.

# SAŠA MIRKOVIĆ
# ZAGREB
# VELIBOR POPOVIĆ POP
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