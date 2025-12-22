Video / Valentino: Jelena Karleuša, arivederči, nisam nosio cvijet Srebrenice na koncertu Lukasa

Valentino Perutina bio je gost “Avazovog intervjua”, gdje je govorio o novom albumu, estradi ali i svojim počecima.

U razgovoru Valentino je pojasnio da nije nosio na reveru cvijet Srebrenice, već logotip jednog modnog brenda. Ipak, istakao je da nije želio javno demantovati natpise niti ulaziti u dodatna objašnjenja.

Dotakao se i odnosa s Jelenom Karleušom, kratko poručivši da je sve što je imao reći – već rekao, uz poruku: „JK, arrivederci.“

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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