Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AVAZOV INTERVJU

Video / Valentino: Jelena Karleuša, arivederči, nisam nosio cvijet Srebrenice na koncertu Lukasa

Pojasnio je da je bila riječ o logotipu jednog modnog brenda, ali da nije htio demantovati natpise

Valentino Perutina. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

22.12.2025

Valentino Perutina bio je gost “Avazovog intervjua”, gdje je govorio o novom albumu, estradi ali i svojim počecima.

U razgovoru Valentino je pojasnio da nije nosio na reveru cvijet Srebrenice, već logotip jednog modnog brenda. Ipak, istakao je da nije želio javno demantovati natpise niti ulaziti u dodatna objašnjenja.

Dotakao se i odnosa s Jelenom Karleušom, kratko poručivši da je sve što je imao reći – već rekao, uz poruku: „JK, arrivederci.“

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# VALENTINO PERUTINA
# AVAZOV INTERVJU
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.