Video / Valentino: Jelena Karleuša, arivederči, nisam nosio cvijet Srebrenice na koncertu Lukasa

Valentino Perutina bio je gost “Avazovog intervjua”, gdje je govorio o novom albumu, estradi ali i svojim počecima.
PET NOVIH PJESAMA
AVAZOV INTERVJU
Pojasnio je da je bila riječ o logotipu jednog modnog brenda, ali da nije htio demantovati natpise
Valentino Perutina. Avaz
Valentino Perutina bio je gost “Avazovog intervjua”, gdje je govorio o novom albumu, estradi ali i svojim počecima.
U razgovoru Valentino je pojasnio da nije nosio na reveru cvijet Srebrenice, već logotip jednog modnog brenda. Ipak, istakao je da nije želio javno demantovati natpise niti ulaziti u dodatna objašnjenja.
Dotakao se i odnosa s Jelenom Karleušom, kratko poručivši da je sve što je imao reći – već rekao, uz poruku: „JK, arrivederci.“
Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
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