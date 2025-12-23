Oduševio pratitelje: Objavio fotografije sa kćerkom, a svi su gledali samo ovaj detalj

Američki komičar i glumac Pit Dejvidson pokazao je veliki napredak u procesu uklanjanja tetovaža na novoj fotografiji bez majice, na kojoj u naručju drži novorođenu kćerku.

Fotografiju je u nedjelju na društvenim mrežama objavila njegova partnerka Elsi Hjuit, prikazujući Dejvidsona kako uživa u kontaktu “koža na kožu” sa bebom Skoti, nježno je držeći dok je umotana u ćebe.

Na slici je primjetno da su njegove brojne tetovaže znatno izblijedjele.

Hjuit je uz fotografije kratko napisala: “Moji najbolji prijatelji”, dok su objave brzo privukle pažnju fanova i medija.

Bivši član ekipe “Saturday Night Live” već godinama otvoreno govori o dugotrajnom i bolnom procesu uklanjanja tetovaža. Dejvidson je ranije otkrio da je imao oko 200 tetovaža, ali da planira da zadrži svega dvije ili tri.

Par je kćerku dočekao 12. decembra. Manekenka je otkrila da su djevojčici dali ime Skoti Rouz Hjuit Dejvidson, u čast Pitovog oca Skota, vatrogasca koji je poginuo tokom terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

- Moje najbolje djelo do sada. Preplavljena sam ljubavlju, zahvalnošću i nevjericom - napisala je Hjuit, dok je Dejvidson kratko dodao: “Wu Tang zauvijek”.

Ovo je prvo dijete za par, koji je u vezi od početka 2025. godine.