Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOMIČAR I GLUMAC

Oduševio pratitelje: Objavio fotografije sa kćerkom, a svi su gledali samo ovaj detalj

Manekenka je otkrila da su djevojčici dali ime Skoti Rouz Hjuit Dejvidson, u čast Pitovog oca Skota

Pit Dejvidson sa porodicom. Instagram

E. A.

23.12.2025

Američki komičar i glumac Pit Dejvidson pokazao je veliki napredak u procesu uklanjanja tetovaža na novoj fotografiji bez majice, na kojoj u naručju drži novorođenu kćerku.

Fotografiju je u nedjelju na društvenim mrežama objavila njegova partnerka Elsi Hjuit, prikazujući Dejvidsona kako uživa u kontaktu “koža na kožu” sa bebom Skoti, nježno je držeći dok je umotana u ćebe.

Na slici je primjetno da su njegove brojne tetovaže znatno izblijedjele.

Hjuit je uz fotografije kratko napisala: “Moji najbolji prijatelji”, dok su objave brzo privukle pažnju fanova i medija.

Bivši član ekipe “Saturday Night Live” već godinama otvoreno govori o dugotrajnom i bolnom procesu uklanjanja tetovaža. Dejvidson je ranije otkrio da je imao oko 200 tetovaža, ali da planira da zadrži svega dvije ili tri.

Par je kćerku dočekao 12. decembra. Manekenka je otkrila da su djevojčici dali ime Skoti Rouz Hjuit Dejvidson, u čast Pitovog oca Skota, vatrogasca koji je poginuo tokom terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

- Moje najbolje djelo do sada. Preplavljena sam ljubavlju, zahvalnošću i nevjericom -  napisala je Hjuit, dok je Dejvidson kratko dodao: “Wu Tang zauvijek”.

Ovo je prvo dijete za par, koji je u vezi od početka 2025. godine.

Dejvidson je ranije objasnio da je proces uklanjanja tetovaža izuzetno zahtjevan.

- Spaljuju sloj kože, onda morate da čekate šest do osam nedjelja da zacijeli. Ne smijete na sunce, i onda sve to ponovite još desetak puta - rekao je.

Jedna od rijetkih tetovaža koju planira da zadrži jeste lik Hilari Klinton na desnoj nozi.

Dejvidson je ispričao da je bivša državna sekretarka čak kontaktirala sa njim kako bi provjerila da li planira da ukloni njenu tetovažu.

- Pitala me: ‘Nećeš mene da ukloniš, zar ne’. Rekao sam joj: ‘Naravno da ne. Hilari ostaje' - naveo je Dejvidson, dodajući da je cijeli proces uklanjanja tetovaža užasan, ali da savjetuje svima da dobro razmisle prije nego što se odluče na tetoviranje.

# PIT DEJVIDSON
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.