Jelena Karleuša o bivšoj svekrvi: "Žao mi je"

Jelena Karleuša progovorila je o odnosu sa Nikoletom Tošić, majkom njenog bivšeg muža Duška Tošića.

Pjevačica je istakla da su ona i Nikoleta u dobrim odnosima te da joj je veoma žao što se Duškova majka sekirala zbog razvoda nje i Duška.

– Moram da kažem, vezano za baku Atine i Nike, baku Koku, Nikoletu i kompletnu Duškovu porodicu, ja njih obožavam i ovom prilikom ih pozdravljam – rekla je Jelena za „Alo!“ i dodala:

– Oni mene mnogo vole i ja njih mnogo volim, ali najviše Nikoletu, Duškovu majku, za koju mogu da kažem da me mnogo voli. Žao mi je zbog svega što prolazi kao žena koja nije kriva ni za šta i koja veoma burno i teško proživljava sve ove godine, između ostalog i zbog mene. Zato je pozdravljam i šaljem joj svu ljubav – poručila je pop diva.