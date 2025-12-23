Hilari Daf i Metju Koma proslavili šestu godišnjicu braka: Rekli su da nećemo uspjeti

Hilari Daf i Metju Koma proslavili su šestu godišnjicu braka juče.

Muzičar je iskoristio priliku da se našali na račun njihove ljubavi.

Dijeleći fotografiju para, Koma (38) je napisao: “Šest godina sa mojom ženom. I rekli su da nećemo uspjeti. Bukvalno svi su rekli to”.

Nije se zaustavio na tome.

- Ali, k***c, mi uspijevamo - dodao je Koma.

Par se upoznao tokom saradnje na Dafinom albumu “Breathe In. Breathe Out.” iz 2015. godine.

Romantično su povezani od početka 2017. godine, a povremeno su prekidali i ponovo se sastajali prije nego što su se vjenčali nekoliko dana pred Božić 2019.

Imaju troje djece.

Pored toga, Daf je majka i sina kog ima sa bivšim suprugom Majkom Komrijem.