Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRETNI U LJUBAVI

Hilari Daf i Metju Koma proslavili šestu godišnjicu braka: Rekli su da nećemo uspjeti

Romantično su povezani od početka 2017. godine, a povremeno su prekidali i ponovo se sastajali

Hilari Daf i Metju Koma. Instagram

E. A.

23.12.2025

Hilari Daf i Metju Koma proslavili su šestu godišnjicu braka juče.

Muzičar je iskoristio priliku da se našali na račun njihove ljubavi.

Dijeleći fotografiju para, Koma (38) je napisao: “Šest godina sa mojom ženom. I rekli su da nećemo uspjeti. Bukvalno svi su rekli to”.

Nije se zaustavio na tome.

- Ali, k***c, mi uspijevamo -  dodao je Koma.

Par se upoznao tokom saradnje na Dafinom albumu “Breathe In. Breathe Out.” iz 2015. godine.

Romantično su povezani od početka 2017. godine, a povremeno su prekidali i ponovo se sastajali prije nego što su se vjenčali nekoliko dana pred Božić 2019.

Imaju troje djece.

Pored toga, Daf je majka i sina kog ima sa bivšim suprugom Majkom Komrijem.

# HILARI DAF
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.