Didijevi advokati se žalili zbog presude: Traže da reper bude pušten na slobodu

Advokati hip-hop mogula Šona Didija Kombsa (Sean „Diddy“ Combs) u utorak navečer zatražili su od Drugog okružnog saveznog apelacionog suda u Njujorku da naredi njegovo hitno puštanje iz zatvora, poništi presudu po optužbama vezanim za prostituciju ili naloži sudiji da mu ublaži četverogodišnju kaznu.

U podnesku upućenom apelacionom sudu na Menhetnu, advokati su naveli da je savezni sudija Arun Subramanian grubo postupao s Kombsom prilikom izricanja kazne, dopuštajući da dokazi o optužbama za koje je nepravedno oslobođen utiču na visinu kazne.

Combs se trenutno nalazi u federalnom zatvoru u Nju Džersiju, a puštanje na slobodu predviđeno je za maj 2028. godine. Na suđenju okončanom u julu u Njujorku, oslobođen je optužbi za reketiranje, zavjeru i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ipak, osuđen je po Mannovom zakonu (Mann Act), koji zabranjuje prijevoz osoba preko državnih granica u svrhu seksualnog zločina.

Advokati su u podnesku istakli da se sudija Arun Subramanian u oktobru ponašao kao „trinaesti porotnik“ kada je izrekao Combsa kaznu od četiri godine i dva mjeseca zatvora. Naveli su da je pogriješio dopuštajući da dokazi vezani za oslobođene optužbe utiču na kaznu.

Osim toga, advokati su naglasili da je Kombs osuđen po dvije manje tačke optužnice – krivična djela prostitucije koja nisu zahtijevala silu, prevaru ili prinudu. Zatražili su od apelacionog suda, koji još nije održao usmenu raspravu, da ga oslobodi, naredi hitno puštanje ili naloži Subramanianu smanjenje kazne.

- Optuženi obično dobiju kazne manje od 15 mjeseci za ova krivična djela – čak i kada je u pitanju prisila, koju porota ovdje nije utvrdila - napisali su advokati.