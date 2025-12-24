Detalj koji otkriva istinu: Arijana Grande i Itan Slejter i dalje zajedno uprkos glasinama o raskidu

Iako su se posljednjih mjeseci intenzivirale glasine o mogućem raskidu, novi detalj snažno sugeriše da su Arijana Grande i Itan Slejter i dalje u vezi – i to sasvim stabilnoj.

Pažljivi fanovi primijetili su Slejtera (33) na fotografijama iza scene sa snimanja emisije Saturday Night Live, gdje je Grande ovog vikenda bila domaćin.

Njegovo prisustvo zabilježeno je u Instagram objavi glumice Elizabet Gilis, bliske prijateljice pop zvijezde i njene koleginice iz serije “Victorious”.

Iako je Gilis u jednom kadru rukom prekrila Slejterovo lice dok su nazdravljali Grande čašama šampanjca, u drugoj fotografiji jasno je prikazala glumca iz mjuzikla “SpongeBob”, čak ga i označivši.

“Niko to ne radi kao ti”, napisala je Gilis (32) u poruci upućenoj Grande, hvaleći njen nastup i energiju tokom emisije.

Iz Page Six portala je dodatno potvrđeno da je Slejter bio prisutan i tokom snimanja SNL-a, što su fanovi brzo istakli u komentarima.

Podsjetimo, spekulacije o raskidu pojavile su se ranije ove godine, kada su se Grande i Slejter tokom promocije filma “Wicked: For Good” uglavnom uzdržavali od javnih iskaza nježnosti.

Slejter je nedavno, gostujući u emisiji “Today”, izbjegao direktno pitanje o njihovoj vezi, ističući tek da su svi sa kojima je radio na projektu kao porodica.

Grande i Slejter upoznali su se tokom snimanja filmske adaptacije brodvejskog hita “Wicked” 2022. godine, dok su oboje još bili u braku.

Arijana Grande se razvela od Daltona Gomeza u julu 2023, dok je Slejter kasnije okončao brak sa Lili Džej, s kojom ima dijete.