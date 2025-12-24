Darko Lazić otvorio kofer i ostao u šoku šta mu je žena spakovala

Darko Lazić otputovao je u Švedsku na nastup, a kada se spremao doživio je veliko iznenađenje.

Snimao je garderobu koju mu je supruga Katarina spakovala za večerašnji nastup.

„Došao sam u Švedsku da pjevam, moja žena me je spakovala crne farmerke, crni džemper, cipele… Rekao sam joj da mi spakuje i crne čarape i ona ih je spakovala“, započeo je Darko, pokazujući da mu je Kaća greškom spakovala svoje čarape sa cirkonima.

- Ali pogledajte kakve čarape mi je spakovala. Hvala ti, ljubavi, puno, nisi morala, znam da me voliš - dodao je.

Inače, Darko ima buran ljubavni život. Pored braka sa Anom Sević, bio je sa Marinom Gagić, a imao je i više javnih veza. Nedavno je govorio o ljubavi i otkrio kakav je u odnosima.

- Jesam prepotentan, umijem da budem bezobrazan, ali na kraju ja popustim. Prvi se izvinim, priznam da sam kriv i kada nisam. Zašto ne bih popustio? Vrlo je jednostavno. Kod nas je uvijek zagrljaj taj koji smiri sve. Po mom mišljenju, to je veoma važno u odnosu dvoje ljudi“, rekao je u emisiji Magazin In, te dodao:

„Emocija mora da postoji u svakom trenutku. Moram da kažem, ja nikada nisam varao kad sam bio u braku. Oni koji to rade nisu zadovoljni svojim partnerkama. Žena treba da se poštuje i da uvijek bude jedina i na prvom mjestu.“