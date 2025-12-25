Komšije progovorile o skandalu fudbalera Savića s transrodnom Aleks K.: "Mirka i Vujadin su i dalje zajedno"

Vjeruju, da je Vujadin jedno vrijeme boravio na drugoj adresi ali se nedavno vratio.

Nakon što je Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu Aleks K. za ucjenjivanje u javnosti su pojavila različite informacije. Od toga da je napustio Srbiju, ali i Mirka Vasiljević njega. Mnoge komšije zbog delikatne situacije nisu bile raspoložene da stanu pred kamere, ali su otkrili da je par poslije svega ostao zajedno i da žive u porodičnom stanu sa njihovom djecom.

Blic je posjetio komšiluk ovog para gdje su živjeli posljednjih godina kako bi saznali šta je tačno od čaršijskih priča, a tiče se njihovog odnosa ali i Vujadinovog života nakon skandala.

Glumica Mirka Vasiljević i Vujadin Savić prošli su kroz težak period nakon što je sportista prijavio transrodnu osobu Aleks K. za ucjenu.

– Žive tu zajedno sa mališanima. Samo su se malo primirili. Nakon što je sve isplivalo u javnost skoro da ih nismo viđali. Onda je ona počela da izlazi, sve je obavljala sama. Od skoro, viđamo i njega, rekla je komšinica koja je željela da ostane anonimna, pa dodala:

- On je, čini mi se, možda griješim jedno vreme nakon što se sve to pisalo i pričalo živio negdje drugo. Možda kod roditelja. Uglavnom ga nisam viđala sigurno tamo poslije ljeta. Tek nedavno sam ga srela i to uveče. Bio je sa nekim drugom.

U međuvremenu njih dvoje su viđeni zajedno na slavlju kod kćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića, i već tada je bilo jasno da skandal nije narušio njihov odnos.

To su sada potvrdile i komšije glumice i fudbalera. Komšije nisu htjele previše da komentarišu to što je Vujadin nedavno napadnut na javnom mjestu, što se jasno vidjelo na snimku koji se proširio društvenim mrežama. Slažu se u jednom da su uvijek djelovali kao skladna porodica bez obzira na pisanja koja ih prate godinama unazad.

Jedna od komšinica sa kojom smo razgovarali rekla je da Mirku ne viđa često u posljednje vrijeme, ali da je njena kćerka sa njom odrasla i da je uvijek pamti kao ženu za primjer.

– Mirku ne viđam u posljednje vrijeme, ali znam šta se ovako dešavalo sa njima. Ona je divna osoba, super je. Moja kćerka je sa njom odrasla. Znamo se baš baš dugo – rekla je jedna od komšinica, dok je druga otkrila da glumica često sa djecom ide i dolazi iz grada:

– Mirka ih uvijek vodi, često tu stanu ispred i pričaju sa jednom radnicom iz kafića. Ona svakako ima puno obaveza, pa se ni ne zadržava napolju previše, znam i da je na snimanjima – objasnila je jedna gospođa.