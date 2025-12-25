Kraljevska porodica u historiji imala neobične načine kako je slavila Božić





Božić u britanskoj kraljevskoj porodici oduvijek je bio sve samo ne običan. Iza blagdanske tradicije, raskošnih večera i svečanih govora kriju se brojne neobične, pa čak i bizarne priče, koje su se prepričavale generacijama.

Kralj Čarls (Charles) i ovog Božića nastavlja tradiciju božićnog obraćanja naciji, no malo ko zna da je njegov pradjed, kralj Džordž V (George V), 1932. godine tokom prvog takvog govora doslovno propao kroz pletenu stolicu. Iako je godinama odbijao govoriti na radiju, pod pritiskom medija naposljetku je popustio, a božićni govor postao je neizostavan dio praznika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Blagdansko razdoblje u kraljevskim rezidencijama nerijetko je povezano i s – duhovima. Anmer Hol (Anmer Hall), u kojem danas borave princ Vilijam (William) i Ketrin (Catherine) s djecom, navodno pohodi duh Henrija Volpola (Henry Walpolea) iz 16. stoljeća. Legende o sablastima prate i Bakingemsku palatu (Buckingham Palace), ali i Sandringham, gdje se, prema svjedočanstvima, duh pojavljuje upravo na Badnjak.

Jedna od zanimljivijih božićnih anegdota veže se za princezu Dajanu (Diana). Njezin prvi samostalni javni angažman bio je paljenje božićnih svjetala u londonskoj Regent Stritu 1981. godine. Dok je Dajana oduševljavala okupljene, njezin otac, koji je istu ceremoniju obavljao u Nortamptonu (Northampton), doživio je strujni udar.

Ni kraljica Meri (Mary) nije bila lišena ekscentričnosti. Jedne je godine prijateljima poklonila ormariće za skrivanje telefona, uz objašnjenje da telefon smatra “instrumentom neusporedive vulgarnosti”. Princeza Alis (Alice), vojvotkinja od Glosterera (Gloucester), ostala je pak zapamćena po nevjerojatnoj škrtosti – božićni dar osoblju bila je biljka iz staklenika, uz napomenu da lonac moraju vratiti kada biljka uvene.

Božić, kakav danas poznajemo, jednom je čak bio i zabranjen. U 17. stoljeću, tokom vladavine Olivera Kromvela (Oliver Cromwell), Parlament je ukinuo božićne proslave smatrajući ih grešnima. Slavlja su se tada održavala potajno, kao čin pobune, a Britanci su morali čekati povratak kralja Čarlsa II (Charles II) 1660. godine kako bi ponovno dobili svoj Božić.

Ni kraljevske božićne večere nisu bile skromne. Kraljica Viktorija (Victoria) u 19. stoljeću priređivala je božićne ručkove s čak 20 sljedova, a lovačke “tradicije” uključivale su masovno ubijanje fazana – rekorde su postavili kraljevi Edvard VII (Edward VII) – čak 3207! – i Džordž V (George V).

Jedna od najpoznatijih božićnih drama dogodila se 1950. godine kada je na Božić nestao Kamen iz Skona (Stone of Scone), ključni simbol britanske krunidbe. Studenti iz Glasgova (Glasgow) ukrali su ga iz Vestminsterske opatije (Westminster Abbey), a kamen se pojavio tek godinu dana kasnije u Škotskoj, gdje se i danas nalazi.

Sve te priče pokazuju da su božićni praznici u britanskoj kraljevskoj porodici oduvijek bili isprepleteni tradicijom, kontroverzama, bizarnim običajima i historijskim obratima – daleko od savršene bajke kakvom se često prikazuju.