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POP DIVA

Karleuša urnisala Teu i Prijovićku: Samo ružne žene nose krzno

Pop zvijezdi je posebno zasmetalo to što su Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić na koncert došle u bundama

Platforma X

E. A.

25.12.2025

Pop zvijezdi je naročito zasmetalo to što su Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić na koncert došle u bundama od prirodnog krzna.

Jelena Karleuša se iznervirala nakon što su se u javnosti pojavile fotografije poznatih dama koje su prisustvovale koncertu Emine Jahović u beogradskom Sava centru. Pop zvijezdi je posebno zasmetalo to što su Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić na koncert došle u bundama od prirodnog krzna, protiv kojeg je Jelena veliki protivnik.

– Samo ružne žene nose pravo krzno! Lijepe i plemenite žene nose vještačko krzno jer imaju milosti prema životinjama i vole životinje. Samo ružne žene, spolja i iznutra, misle da će okačiti mrtvu životinju na sebe i okititi se njenim krznom kako bi nekome bile lijepe. Zapravo, bit će još ružnije. Milost prema životinjama je odraz plemenitosti, zdravog razuma i ljudskosti. Na ovoj slici je skup ružnih i glupih žena, bez mozga i srca – napisala je Karleuša.

Podsjetimo, pjevačica Emina Jahović je večeras u beogradskom Sava centru napravila feštu na kojoj se vesele brojne kolege i atraktivna supruga fudbalera Jovana Đorđevića, a među najveselijima su njene kolegice Aleksandra Prijović i Tea Tairović.

# TEA TAIROVIĆ
# JELENA KARLEUŠA
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