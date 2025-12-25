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BOVA LJUBAV

Šta će reći drugarica: Mahrina u zagrljaju bivšeg dečka Aleksandre Mladenović

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila video na kojem se vidi kako ona i Darko razmjenjuju nježnosti

Mahrina i Darko. Instagram

E. A.

25.12.2025

Pjevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, prvi put je objavila video na kojem razmjenjuje nježnosti s bivšim dečkom Aleksandre Mladenović, svoje starije kolegice.

Mahrina je određeni period u javnoj vezi s Darkom Dobričaninom, a sada su se pojavili i prvi zanimljivi snimci njihovog odnosa.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila video na kojem se vidi kako ona i Darko razmjenjuju nježnosti, drže se za ruke i razmjenjuju poljupce.

Aleksandra javno prozvala Mahrinu

Nedavno su obje pjevačice gostovale u jednoj emisiji , gdje je Aleksandra Mladenović javno pecnula Mahrinu.

Voditeljica upitala mladu pjevačicu da li je veza ozbiljna, na šta je Mahrina odgovorila:

– Pa, jeste.

– Mislim, da li dugo traje? – nastavila je.

– Ne traje dugo, ali je za sada ozbiljno, to mogu reći – istakla je Marina Cvetković, nakon čega se u razgovor uključila Aleksandra Mladenović.

– I meni je bilo ozbiljno isto na početku – rekla je Aleksandra, nasmijavši sve u studiju.

– Dobro, to vrijeme pokaže – uzvratila je Mahrina.

# MAHRINA
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