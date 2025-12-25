Rozga otkrila sve o vjenčanju sa Ivanom Huljićem: Kao da je samo do mene

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga (48) održala je koncert u Trogiru, a među mnogobrojnom publikom bio je i njen dečko Ivan Huljić (37).

Na sve glasnija šuškanja da ćemo je uskoro vidjeti u vjenčanici, novinar je pitao na tu temu, a Rozga je poručila:

- Pa obući ću ja tebi bijelo sjutra ako hoćeš - rekla je Jelena Rozga kroz smijeh, a na konstataciju novinara da ona zna na šta je mislio, aludirajući na vjenčanje, pjevačica je poručila:

- Ma pusti, kao da je samo do mene - dodala je Jelena Rozga sa osmijehom.

Pjevačica je zatim otkrila i kako će provesti praznike.

Uprkos brojnim ponudama, Jelena Rozga neće pjevati za Badnje veče i Božić. To je, kaže, vrijeme rezervisano za Ivana, porodicu i prijatelje.

- I onda ću lijepo na Badnje veče, ujutru u grad, to je obavezno, malo do Rive, pojesti bakalar i u neko pristojno vrijeme ću kod mojih na ručak. Mama se drži starih običaja, uvijek kiti jelku na Badnje veče, pojedemo nešto lijepo, vratimo se kući i onda idemo na večeru kod Petra i Hane - otkrila je pjevačica za In magazine.