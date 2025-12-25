Harmonikaš Hanke Paldum poginuo na istom mjestu gdje i njegov otac

Prije dva dana kod Višegrada dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je tragično nastradao Samir Hodžić, istaknuti harmonikaš i muzičar kojeg smatrali prvom harmonikom Višegrada.
Samir je bio umjetnik izuzetnog dara, prepoznatljiv po vrhunskoj tehnici i dubokoj emociji koju je unosio u svaku interpretaciju.
Njegova harmonika godinama je bila glas sevdaha – nosila je i radost i tugu ovog podneblja, a svaki njegov nastup ostavljao je snažan utisak na publiku. Među kolegama je važio za povučenog, skromnog čovjeka i velikog profesionalca.
Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimala je dugogodišnja saradnja sa Hankom Paldum, kraljicom sevdaha. Nastupali su zajedno na brojnim koncertima i turnejama, a Samirova harmonika davala je pjesmama posebnu emotivnu težinu po kojoj su bili prepoznatljivi.
Prema saznanjima do kojih je došao Grand, iza ove tragedije krije se i potresna životna simbolika. Naime, Samir Hodžić je izgubio život na istom mjestu gdje je ranije stradao i njegov otac. Od najranijih dana, otac mu je bio najveći oslonac i pokretačka snaga u muzičkom razvoju.
Bio je taj koji ga je podsticao, ali i insistirao na satima vježbanja, discipline i učenja, vjerujući u njegov talenat i budućnost koju će graditi uz harmoniku. Odlaskom Samira Hodžića, muzička scena izgubila je istinskog umjetnika, a Višegrad jednog od svojih najprepoznatljivijih muzičara. Inače, dženaza Samiru Hodžiću bit će obavljena sutra u Sarajevu.