Harmonikaš Hanke Paldum poginuo na istom mjestu gdje i njegov otac

Samir je bio umjetnik izuzetnog dara, prepoznatljiv po vrhunskoj tehnici i dubokoj emociji koju je unosio u svaku interpretaciju.

Prije dva dana kod Višegrada dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je tragično nastradao Samir Hodžić, istaknuti harmonikaš i muzičar kojeg smatrali prvom harmonikom Višegrada.

Njegova harmonika godinama je bila glas sevdaha – nosila je i radost i tugu ovog podneblja, a svaki njegov nastup ostavljao je snažan utisak na publiku. Među kolegama je važio za povučenog, skromnog čovjeka i velikog profesionalca.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimala je dugogodišnja saradnja sa Hankom Paldum, kraljicom sevdaha. Nastupali su zajedno na brojnim koncertima i turnejama, a Samirova harmonika davala je pjesmama posebnu emotivnu težinu po kojoj su bili prepoznatljivi.