Marija Šerifović objavila fotografiju s muškarcem i poručila: "Obnovili smo romansu"

Marija Šerifović zaintrigirala je javnost novom objavom u kojoj je navela da je sa izvijesnim Mitrom, koji živi u inostranstvu a gdje se pjevačica trenutno nalazi, obnovila romansu.

Marija Šerifović svoj ljubavni život čuva daleko od očiju javnost, te je mnoge iznenadila nova objava.

Šerifović je otputovala u inostranstvo, gdje vrlo često boravi i podijelila fotografiju s jednim mišićavim momkom.

- Nakon 7 godina smo obnovili romansu - napisala je Marija.