Marija Šerifović objavila fotografiju s muškarcem i poručila: "Obnovili smo romansu"

Marija Šerifović zaintrigirala je javnost novom objavom u kojoj je navela da je sa izvijesnim Mitrom, koji živi u inostranstvu a gdje se pjevačica trenutno nalazi, obnovila romansu.
Marija Šerifović svoj ljubavni život čuva daleko od očiju javnost, te je mnoge iznenadila nova objava.
Šerifović je otputovala u inostranstvo, gdje vrlo često boravi i podijelila fotografiju s jednim mišićavim momkom.
- Nakon 7 godina smo obnovili romansu - napisala je Marija.
Na Mitrovom profilu se može vidjeti da živi u inostranstvu i da se bavi fitnesom. Ima dvoje djece, sina i kćerku. Pjevačica rijetko govori o svom privatnom životu, a prije nekoliko godina je otvorila dušu o emotivnom životu.
- Niko još nije bio interesantan, da ne kažem vredan, da bi bio predstavljen, a s druge strane, moji izbori do sada nisu bile javne osobe, tako da nema nikakve potrebe za tim. Samo pišite, samo rokajte. Već nekoliko godina se ne dešava ništa na ljubavnom planu i super mi je. Fantastično živim i bez ljubavi - poručila je pjevačica pred kamerama.