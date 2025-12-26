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AMERIČKA ZVIJEZDA

Džastin Biber objavio rijetke fotografije sina i progovorio o iscjeljenju: Bol me je oblikovao, ali me vjera izliječila

U nastavku objava, 31-godišnji pjevač je otkrio šta za njega znači Božić

Instagram

E. A.

26.12.2025

Svjetska muzička zvijezda Džastin Biber podijelio je sa fanovima intimne trenutke sa božićnih praznika, objavivši rijetke fotografije sina Džeka Bluza, starog 16 mjeseci, uz emotivnu poruku o ličnom iscjeljenju, vjeri i prevazilaženju bola.

Pjevač je na Instagramu objavio niz fotografija na kojima je njegov sin obučen kao mali Djeda Mraz.

Mali Džek nosio je crveni džemper i sivu trenerku dok je razgledao privatni avion, ukrašen prazničnim dekoracijama poput figurice snješka i cvjetnog aranžmana.

Biber je podijelio i fotografije toplog porodičnog ambijenta van aviona – tri pletene čarape iznad kamina, najvjerovatnije namijenjene njemu, supruzi Hejli Biber i njihovom sinu, kao i okićenu jelku.

U nastavku objava, 31-godišnji pjevač je otkrio šta za njega znači Božić.

- Božić je vrijeme kada se zapitamo šta zaista želimo i šta nas istinski ispunjava - napisao je Biber, dodajući da je praznik podsjetnik na Isusa i oproštaj koji, kako kaže, samo on može ponuditi.

- Razmišljanje o tome me podsjeća na sve kroz šta sam prošao i kako me je On proveo kroz sve to - naveo je pjevač, ističući da je oslobađanje od ogorčenosti teško, ali i neophodno za unutrašnji mir.

U posebno emotivnoj objavi, Biber je podijelio i stranice ličnih zapisa pod naslovom “Poruka”, u kojima se osvrće na pritiske s kojima se suočavao od najranijih dana karijere.

- Odrastao sam u sistemu koji je nagrađivao moj talenat, ali nije uvijek štitio moju dušu. Bilo je trenutaka kada sam se osjećao iskorišćeno i oblikovano u nešto što nisam u potpunosti birao - napisao je.

Priznao je da je dugo nosio bijes, ali da je iscjeljenje pronašao kroz vjeru, naglašavajući da ne želi da “uništi muzičku industriju”, već da je vidi humanijom, iskrenijom i sigurnijom.

Uprkos teškim temama, Biber je na fotografijama djelovao vedro i opušteno, dijeleći i nekoliko šaljivih selfija. Posljednjih sedmica provodi mnogo vremena sa suprugom Hejli (29) i sinom, a porodica je nedavno zajedno putovala u Japan.

Par se ujedno pojavio u javnosti kako bi demantovao glasine o problemima u braku, pokazujući jedinstvo nakon spekulacija da Džastin nije prisustvovao Hejlinom rođendanu – što je ona kasnije opovrgla objavom fotografije na kojoj je jasno da je bio dio proslave.

Rijetki porodični momenti i otvorena ispovijest pokazali su novu, zreliju stranu Džastina Bibera, onu u kojoj su porodica, vjera i lični mir u prvom planu.

# JUSTIN BIBER
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