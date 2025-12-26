Dženifer Lopez pretjerala u fotošopu: Fanovi je ismijali

Dženifer Lopez poželjela je svojim obožavateljima sretan Božić, ali je njena blagdanska čestitka izazvala pravu pomutnju na internetu iz potpuno neočekivanog razloga. Dok je 56-godišnja zvijezda pozirala s ogromnim dijamantnim prstenom, pažnju je ukrao neobičan detalj – njen iPhone koji se, činilo se, neobično savija u njenoj ruci.

U objavi koju je podijelila na društvenim mrežama, J.Lo je poručila: „Sretan Božić svima!“, a fotografija je brzo prikupila 1,6 miliona pregleda na platformi X. Dok su neki hvalili njen besprijekoran izgled, posebno imajući u vidu da prolazi kroz turbulentan period nakon prekida s Benom Affleckom, drugi su iskoristili priliku za šalu.

"Je li Apple izbacio telefon u obliku banane?"

Pažljiviji obožavatelji primijetili su da iPhone koji drži u ruci izgleda čudno zakrivljen pri dnu. „Kao da je odustao od toga da bude pravougaonik“, komentarisali su mnogi, a društvene mreže preplavila su pitanja da li je pjevačica pretjerala s uređivanjem fotografije ili je problem u samom uređaju.

- Kad napraviš toliko selfija da ti iPhone izgleda kao banana - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Tvoj telefon savija prostor-vrijeme, u redu, kraljice.“

Neki su bili direktniji s pitanjima: „Zašto je telefon zakrivljen?“ i „Zašto joj se telefon tako savija?“ Pojavili su se i savjeti upućeni pjevačici. „Volim te, djevojko. Ipak, moraš se pobrinuti da provjeriš ima li izobličenja na svakoj fotografiji koju objaviš jer je uređuješ“, poručila joj je jedna obožavateljica, aludirajući na moguće korištenje filtera.

Na meti i novi iPhone

Drugi su iskoristili priliku za šalu na račun tehnološkog giganta. „Dokaz da se novi iPhone 17 Pro savija“, napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao: „Wow, i iPhone 17 se savija.“ Tako se božićna čestitka Dženifer Lopez, umjesto da širi blagdanski duh, pretvorila u neočekivanu sprdnju na društvenim mrežama.