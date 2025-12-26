Džejla Ramović oduševila "vrelim" izdanjem: Haljina istakla njene atribute

Džejla Ramović (23) pokazala je fatalne obline u crvenoj haljini, u duhu prazničnog raspoloženja.

Mnogi njeni pratioci na Instagramu obradovali su se jer rijetko kada Džejla ovako istakne svoje prirodno poprsje.

- Haljina koju voli Diznijeva princeza u meni - napisala je Džejla.

Privedena u Sjevernoj Makedoniji

Kako je navela u svom obraćanju, ona i članovi njenog benda dostavili su svu potrebnu dokumentaciju.

- Želim naglasiti da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Sjevernu Makedoniju.“

Ipak, kako je naglasila, iako ih je organizator uvjeravao da ima sve dozvole, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja.