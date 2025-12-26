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Džejla Ramović oduševila "vrelim" izdanjem: Haljina istakla njene atribute

Mnogi njeni pratioci na Instagramu obradovali su se jer rijetko kada Džejla ovako istakne svoje prirodno poprsje

Instagram

E. A.

26.12.2025

Džejla Ramović (23) pokazala je fatalne obline u crvenoj haljini, u duhu prazničnog raspoloženja.

Mnogi njeni pratioci na Instagramu obradovali su se jer rijetko kada Džejla ovako istakne svoje prirodno poprsje.

- Haljina koju voli Diznijeva princeza u meni - napisala je Džejla.

Privedena u Sjevernoj Makedoniji

Kako je navela u svom obraćanju, ona i članovi njenog benda dostavili su svu potrebnu dokumentaciju.

- Želim naglasiti da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Sjevernu Makedoniju.“

Ipak, kako je naglasila, iako ih je organizator uvjeravao da ima sve dozvole, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja.

Džejla Ramović. Instagram

# DŽEJLA RAMOVIĆ
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