Severina podijelila dirljive praznične trenutke: Svaki moj dan oni oboje osmijehom

Severina je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija koje su odmah osvojile njene pratioce i unijele dašak praznične atmosfere u njihove domove. Pjevačica je objavila slike sa porodičnog božićnog okupljanja, a na njima su, osim nje, i njen sin Aleksandar te majka Ana. Fotografije odišu toplinom, bliskošću i božićnim ugođajem, stvarajući osjećaj ljubavi i zajedništva.

Uz objavu, Severina je napisala emotivan opis koji je dirnuo mnoge njene obožavatelje: "Svaki moj dan oni oboje osmijehom, zbog toga znam da u drvo pokucam."