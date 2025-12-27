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BOŽIĆNO OKUPLJANJE

Severina podijelila dirljive praznične trenutke: Svaki moj dan oni oboje osmijehom

Uz objavu, Severina je napisala emotivan opis koji je dirnuo mnoge njene obožavatelje

Severina: Svaki moj dan oni oboje osmijehom. Instagram

Dž. M.

27.12.2025

Severina je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija koje su odmah osvojile njene pratioce i unijele dašak praznične atmosfere u njihove domove. Pjevačica je objavila slike sa porodičnog božićnog okupljanja, a na njima su, osim nje, i njen sin Aleksandar te majka Ana. Fotografije odišu toplinom, bliskošću i božićnim ugođajem, stvarajući osjećaj ljubavi i zajedništva.

Uz objavu, Severina je napisala emotivan opis koji je dirnuo mnoge njene obožavatelje: "Svaki moj dan oni oboje osmijehom, zbog toga znam da u drvo pokucam."

U komentarima su se nizale brojne čestitke, poruke podrške i komplimenti, a mnogi su istaknuli kako Severina zrači srećom i toplinom kad dijeli ove posebne trenutke sa svojim najmilijima.

# BOŽIĆ
# SEVERINA
# PRAZNIK
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