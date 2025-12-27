Oglasio se Čeda Jovanović nakon što je Aca otkrio da žive zajedno: Praznike provode sa ovom pjevačicom

Političar Čeda Jovanović je, nakon razvoda od supruge Jelene, započeo život sa bliskim prijateljem Aleksandrom Kosom.

Više puta je dijelio snimke iz svog doma, pokazujući kako uživa u društvu prijatelja, najčešće u omiljenoj aktivnosti – kuhanju. Sada je Jovanović otkrio da će božićne praznike provesti zajedno sa djecom i Acom.

- Djeca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći... Okupio sam uz sebe i Aleksandra najdraže za praznike, svoju djecu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju - rekao je Čeda Jovanović.

- Sutra nam na nedjeljni ručak dolazi i Ana Bekuta - dodao je Jovanović.