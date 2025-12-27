Oglasio se Čeda Jovanović nakon što je Aca otkrio da žive zajedno: Praznike provode sa ovom pjevačicom

Političar Čeda Jovanović je, nakon razvoda od supruge Jelene, započeo život sa bliskim prijateljem Aleksandrom Kosom.
Više puta je dijelio snimke iz svog doma, pokazujući kako uživa u društvu prijatelja, najčešće u omiljenoj aktivnosti – kuhanju. Sada je Jovanović otkrio da će božićne praznike provesti zajedno sa djecom i Acom.
- Djeca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći... Okupio sam uz sebe i Aleksandra najdraže za praznike, svoju djecu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju - rekao je Čeda Jovanović.
- Sutra nam na nedjeljni ručak dolazi i Ana Bekuta - dodao je Jovanović.
Nedavno je Jovanović bio na koncertu Ane Bekute, a društvo mu je pravio upravo Aleksandar.
Čeda se, podsjetimo, ne odvaja od Ace, koji mu se danas obratio emotivnom porukom na Instagramu, gdje nerijetko dijele zajedničke trenutke:
- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije koljena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živio i svime što je preživio u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas. Uprkos svemu borimo se za život u koji vjerujemo…eto to vam je njegovo - između ostalog je napisao u emotivnoj objavi Kos.