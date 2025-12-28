Dženifer Aniston pokazala kako uživa: Nova ljubav joj donijela potpuni mir

Njen izabranik imao je osmijeh od uha do uha, te je tako pokazao da se odlično zabavio. Aniston je podijelila i fotografiju svojih pasa koji su pozirali ispred novogodišnje jelke, a uključila je i selfi s jednim od svojih ljubimaca.

Glumica Dženifer Aniston provela je prvi Božić s novim dečkom, Džimom Kertisom, a na društvenim mrežama pokazala je kako su proveli praznike. Glumica je podijelila niz fotografija, uključujući i jednu na kojoj je Kertis držao bebu.

Nova ljubav

Dženifer i Džima počeli su vezivati u julu, kada su viđeni na jahti na Majorci. "Rade sve zajedno, uvijek su zajedno, a ako moraju biti odvojeni jedno od drugog, onda su na telefonu cijelo vrijeme", rekao je tada izvor. Neko vrijeme su svoju vezu krili od javnosti, a onda je glumica početkom novembra objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju na Instagramu. Tada mu je posvetila i lijepu poruku za rođendan. "Sretan rođendan, ljubavi", napisala je.

Stabilnost pronašla u Džimu

Aniston ima historiju javnih veza. Od 2000. do 2005. bila je u braku s Bredom Pitom, a 2011. se udala za Džastina Teroua. Bivši par bio je zajedno do 2017. godine. Ranije je ljubila i glumce Vinsa Vona i Pola Rada, a sva ta iskustva, kako kažu izvori, pomogla su joj da razvije jasniji osjećaj toga što želi u ljubavi - nekoga stabilnog i nekoga ko je podržava. To je i pronašla u Džimu, koji joj je potpuno promijenio život.