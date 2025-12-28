Zašto je Brižit Bardo pokušala da okonča svoj život poslije porođaja: "Radije bih rodila malog psa nego čovjeka"

Brižit Bardo (Brigitte Bardot), legenda francuskog filma, preminula je danas u 91. godini. Poznata po tumačenju likova koji su s lakoćom izražavali svoju seksualnost, Bardo je postala ikona, ne samo zbog svoje filmske karijere, već i zbog izuzetno burnog privatnog života.

Erotičan izgled

U industriji zabave počela je veoma mlada, sa samo 15 godina, kada je krasila naslovnicu Elle magazina i stekla obožavatelje širom svijeta zahvaljujući svom erotičnom izgledu. Tokom života, često je navodila da je imala oko 100 ljubavnika, kako muškaraca, tako i žena, što je bio odraz njene smjelosti i slobodnog duha.

Veza sa rediteljem Rodžerom Vadimom počela je dok je Bardot imala samo 16 godina. Iako su je roditelji zabranili da bude sa njim, ona je nastavila vezu, što je izazvalo duboku emotivnu krizu. Njena poznata reakcija na zabranjenu ljubav bila je pokušaj samoubistva, koji je, srećom, okončan pravovremenom intervencijom.

Nakon što je napunila 18, vjenčala se sa Vadimom, ali njihov brak nije dugo potrajao. Bardo je, tokom snimanja filma "I Bog stvori ženu", zaljubila u kolegu Žan-Luja Trintinjana, što je dovelo do razvoda od Vadima. Iako je Vadim izjavio da je znao da je brak bio osuđen na propast, priznao je da bi radije imao ženu koja je ljubomorno voljela druge, nego ženu koja je bila samo posvećena njemu.

Nakon razvoda, Bardo je imala nekoliko ljubavnih avantura, uključujući i vezu sa Žakom Šarijem, francuskim glumcem s kojim je dobila sina. Ipak, Bardo nije imala nikakvu želju za majčinstvom.

Tokom trudnoće 1959. godine, nije bila uzbuđena zbog dolaska djeteta i u svojim memoarima opisala je svoj stomak kao "dragog prijatelja na koga je željela da stavi poklopac mrtvačkog kovčega." Ove teškoće su je navele na pokušaje samoubistva, uključujući pokušaj abortusa i kasniji pokušaj samoubistva nakon što je sin rođen.

Nakon razvoda, starateljstvo nad sinom dobio je njegov otac, dok je Bardo, koja nije željela biti majka, ostala pri stavu da nije "stvorena za majčinstvo." Njene kontroverzne autobiografske izjave, koje su uključivale uvrede upućene bivšem mužu i sinu, izazvale su tužbe zbog narušene privatnosti, ali je sud presudio da knjiga ostane na policama, smatrajući da nijedna privatnost nije bila ozbiljno povređena.

Brižit Bardo nikada nije imala blizak odnos sa svojim sinom Nikolasom Šarijerom. Njene provokativne i uvredljive izjave duboko su uticale na njega. Na jednoj konferenciji za štampu, glumica je šokirala sve prisutne izjavom da bi "voljela da je rodila malog psa, a ne čovjeka", što je samo jedna u nizu bolnih opaski koje je upućivala svom sinu. Ove riječi su dodatno pogoršale njihov već napet odnos, a Nikolas je bio duboko povrijeđen i udaljio se od majke.

Najtragičnija tačka

Njihov odnos ostao je zategnut tokom godina, a u jednoj od najtragičnijih tačaka, Nikolas nije pozvao majku na svoje vjenčanje 1982. godine. Bardo sina nije vidjela čitavu deceniju, a čini se da su se pomirili tek mnogo kasnije, kada je ona postala prabaka. Iako je u poslednjim godinama života ponovo imala kontakt sa sinom, duboki emocionalni jaz koji je stvorila kroz svoje javne izjave ostavio je trajne rane u njihovom odnosu.

- Nisam stvorena da budem majka. Nisam dovoljno odrasla. Znam da je to užasno priznanje, ali nisam dovoljno odrasla da se brinem o djetetu - priznala je Bardo nakon nekoliko godina.

Bardo se udala po treći put za Nijemca po imenu Gunter Saks. Nažalost, Saks je sebi oduzeo život, a Bardo je okrenula novi list u životu. Nakon više pokušaja samoubistva i više muževa, svu svoju pažnju je usmjerila na aktivizam za prava životinja i 1986. godine osnovala fondaciju za brigu o "životinjama koje pate".

- Svoju mladost i svoju ljepotu dala sam muškarcima, sada dajem svoju mudrost i svoje iskustvo, ono najbolje od sebe, životinjama - izjavila je jednom prilikom.

Bardo se udala za svog četvrtog muža, političara, Bernarda Dormala 1992. godine.

- Ne mogu više da hodam. Ne mogu više da plivam. Ali kada vidim kako životinje pate odjednom otkrivam da nemam na šta da se žalim - rekla je nedavno.

Što se tiče njenog odnosa sa sinom, on je bio otuđen. Bardo je postala žena "zajednice" ljudi koji joj redovno pišu i daruju čokolade, ali kada je u pitanju njena porodica, Bardo priznaje: „Čak ni ne znam gdje je ona!“.

Glumica je preminula i iza sebe ostavila dvije unuke, od 30 i 35 godina, obje žive u Norveškoj. Također je bila i prabaka, ali joj se do kraja života nije sviđala pomisao da se njena porodica širi. Na pitanje "kako se osjeća što je prabaka", oštro bi odgovarala:

- Ne mogu da vjerujem da imam praunuke. Naravno, imam 87 godina, ali kunem se da ne izgledam kao da ih imam! I dalje sam najsrećnija kad brinem o životinjama.