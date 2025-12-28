Aladin Pehić ostvaruje snove na Floridi: Skupi automobili, plaže, pune sale i bakšiš koji leti na sve strane

Trenutno se nalazi na Floridi, gdje iz večeri u večer stvara nezaboravnu atmosferu i oduševljava publiku, prenosi Grand.

Nakon finala „Zvezda Granda“, Aladin Pehić ne prestaje sa radom. Mladi pjevač nastavlja graditi karijeru punom parom.

Na svojim društvenim mrežama, posebno na Instagramu, Aladin redovno dijeli dijelove sa nastupa, gdje se jasno vidi da su gosti potpuno očarani.

Energija, emocija i odlična atmosfera postali su njegov zaštitni znak, a snimci sa nastupa brzo privlače pažnju i pozitivne komentare.