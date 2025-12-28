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GRADI KARIJERU

Aladin Pehić ostvaruje snove na Floridi: Skupi automobili, plaže, pune sale i bakšiš koji leti na sve strane

Nakon finala "Zvezda Granda",mladi pjevač ne prestaje sa radom

Aladin Pehić. Instagram

M. Až.

28.12.2025

Nakon finala „Zvezda Granda“, Aladin Pehić ne prestaje sa radom. Mladi pjevač nastavlja graditi karijeru punom parom.

Trenutno se nalazi na Floridi, gdje iz večeri u večer stvara nezaboravnu atmosferu i oduševljava publiku, prenosi Grand.

Nastup na Floridi. Screenshot

Na svojim društvenim mrežama, posebno na Instagramu, Aladin redovno dijeli dijelove sa nastupa, gdje se jasno vidi da su gosti potpuno očarani.

Energija, emocija i odlična atmosfera postali su njegov zaštitni znak, a snimci sa nastupa brzo privlače pažnju i pozitivne komentare.

Story s Floride. Instagram

Pored profesionalnih uspjeha, Pehić pokazuje i koliko uživa privatno. Objave sa prelijepih plaža Floride, luksuznih lokacija i skupih automobila svjedoče o životnom stilu koji trenutno vodi, zbog čega mu, kako mnogi primjećuju, mnogi i zavide.

Podsjetimo, zajedno sa njim su i kolege iz takmičenja Đula Drini, Sidik Šabanović i Irma Hasić.

# ALADIN PEHIĆ
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