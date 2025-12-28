Ava Karabatić objavila vjeridbu i pokazala prsten: Nakon glasina da ima AI partnera, otkrila ko je njen izabranik i čime se bavi

Rijaliti učesnica Ava Karabatić objavila je na društvenim mrežama da se vjerila, podijelivši fotografiju prstena na ruci i poruku kojom je potvrdila novu životnu fazu.

- Rekla sam 'da' - napisala je Karabatić uz objavu, koja je odmah izazvala veliku pažnju javnosti.

Nakon ranijih spekulacija da se na njenim fotografijama pojavljuje "izmišljeni AI partner", Ava je sada otkrila identitet svog zaručnika i detalje njihove veze.

- Lazar-Ivan nije nikakav bogataš niti kriminalac, on je medicinski tehničar koji pošteno radi u bolnici. Stan plaćamo ravnopravno, pola-pola, jer partnerstvo za mene znači zajedništvo, a ne korist - poručila je Karabatić.

Dodala je da je njen izbor rezultat lične odluke i vrijednosti koje, kako navodi, danas rijetko dolaze u prvi plan.

- Birala sam čovjeka, mir i dostojanstvo. I iza tog izbora stojim potpuno - navela je ona.