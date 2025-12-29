Tamara Milutinović nikad vrelija, i porukom provocira: "Ti imaš nešto što…"





Tamara Milutinović raspametila je fanove novim fotografijama na društvenim mrežama, u uskoj crnoj haljini koja je naglasila baš sve što je trebalo!

Popularna pjevačica i vlasnica možda i najvećeg hita u posljednjih godinu i po dana, „Cakum pakum“, počastila je svoje pratitelje provokativnim stajlingom, a kada je ona u pitanju to je prava „poslastica“, jer nije neko ko svakodnevno objavljuje sadržaj na društvenim mrežama.

– Ti imaš nešto što oni nemaju – kratko je napisala u opisu objave.

U ovom stajlingu uživala je i publika u Zagrebu, i to skoro 10.000 duša pred kojima je Tamara pjevala. Snimci s lica mjesta pokazali su da nije imalo gdje igla da padne.

– Uvijek me taj Zagreb obori s nogu… Nas skoro 10.000, a svi kao jedan! Jer tako nam je najljepše, jer pjesma ne zna za granice. Volim vas i jedva vas čekam ponovo, hvala vam na ovakvom ispraćaju ove 2025. godine. Niste mogli biti bolji… – poručila je Tamara poslije koncerta.