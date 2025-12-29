Aleksandra Prijović pozirala s porodicom, suprugu poručila: Hvala ti za 10 najljepših godina

Srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović je na društvenim mrežama podijelila porodičnu fotografiju te uputila poruku svom suprugu Filipu Živojinoviću.

- Prije 10 godina počeli kao dvoje. Danas nas je četvero. Hvala ti za 10 najljepših godina - napisala je. Ovo je prvi put da se na fotografiji vidi i njihova kćerka Aria, koja je rođena u septembru ove godine.

- Sunce vas vječno grijalo grijalo. Sretno vam bilo sve u životu", "Jao Bože, predivni ste", "Predivni! Ljubimo vas - neki su od komentara na Instagramu.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović su započeli vezu 2015. godine nakon što su se godinama susretali na različitim događajima, uključujući zabave koje su organizovali Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović.

Srbijanska pjevačica je ranije izjavila da joj se on dopao čim ga je upoznala i da je osjećala da bi to mogla biti ljubav za cijeli život.

Vjenčali su se 2018. u Beogradu, a srbijanski mediji su pisali da su na organizaciju slavlja potrošili čak 400.000 eura. Sina Aleksandra su dobili 2019. godine.