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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Starleta šokirala savjetima koje je dala djevojkama: Uzmi mu pare, pa ga izbjegavaj

Skinula sam se gola samo za naslovnu stranu Plejboja, kazala je Božana Vujinović

Božana Vujinović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

30.12.2025

Starleta Božana Vujinović ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na svom Instagram profilu bez zadrške odgovarala na pitanja pratilaca, a jedan njen odgovor izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.

Jedna djevojka zatražila je savjet kako da se "otrgne od osobe koja je ozbiljan manipulator, ali u isto vrijeme galantan muškarac", a Božanin odgovor mnoge je ostavio u šoku.

- Uzmi mu pare, pa ga izbjegavaj. Pa malo budi dobra i mila, pa opet ga ignoriši. Malo si draga, malo si odvratna, neka ne zna gdje udara mučenik, ali non-stop imaj neke zahtjeve - napisala je Božana Vujinović i izazvala lavinu komentara.

Objavljeni story. Screenshot

Inače, Vujinović se jednom prilikom osvrnula i na glasine da se bavi najstarijim zanatom, pa je tom prilikom otkrila da li je ikada bila privođena zbog prostitucije.

- Nikada. Svi napisi u medijima su bili laž. Sa neistinama se borim na sudu i do sada sam dobila svaki spor. Kada nemaš problem da se zamjeriš bilo kome ko ti stane na sjenku, rađaju se neprijatelji sa kojima još uvijek uspješno izlazim na kraj. Nikada nisam dozvoljavala da me spletke pokolebaju - tvrdi ona.

Božana je naglasila i da ne želi da zarađuje novac putem platformi na kojima se prodaju eksplicitni sadržaji, ističući da takav način zarade ne smatra prihvatljivim.

- Prodavanje intime za 5, 10 dolara mi je ispod časti. Skinula sam se gola samo za naslovnu stranu Plejboja.

# STARLETA
# BOŽANA VUJINOVIĆ
# INSTAGRAM
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