Starleta šokirala savjetima koje je dala djevojkama: Uzmi mu pare, pa ga izbjegavaj

Starleta Božana Vujinović ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na svom Instagram profilu bez zadrške odgovarala na pitanja pratilaca, a jedan njen odgovor izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.

Jedna djevojka zatražila je savjet kako da se "otrgne od osobe koja je ozbiljan manipulator, ali u isto vrijeme galantan muškarac", a Božanin odgovor mnoge je ostavio u šoku.

- Uzmi mu pare, pa ga izbjegavaj. Pa malo budi dobra i mila, pa opet ga ignoriši. Malo si draga, malo si odvratna, neka ne zna gdje udara mučenik, ali non-stop imaj neke zahtjeve - napisala je Božana Vujinović i izazvala lavinu komentara.