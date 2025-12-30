PETA oštro napala Kim Kardašijan zbog božićnog poklona djeci: Štenci nisu plišane igračke

Američka starleta i preduzetnica Kim Kardašijan našla se na meti oštrih kritika organizacije PETA nakon što je za Božić svojoj djeci poklonila po jednog štenca rase pomeranac.

Reakcija je uslijedila nakon što je Kardašijan na Instagram storiju objavila fotografiju četiri mala psa, uz poruku: “Svako dijete je dobilo štene”.

Ubrzo se oglasila i PETA.

- Štenci nisu plišane igračke i prava je šteta što je Kim propustila priliku da bude glas udomljenih pasa iz azila, a umjesto toga je s pravom izložena kritikama javnosti - izjavila je Ingrid Njukirk, osnivačica organizacije, za Dejli mejl.

Njukirk je ocijenila da je ignorisanje problema napuštenih životinja nedopustivo bezosjećajno i pozvala osnivačicu brenda SKIMS da se ubuduće obrati organizaciji i ili lokalnom azilu kada želi da dovede životinju u dom.

Takođe je poručila da Kardašijan može ispraviti grešku tako što će djecu poslati da volontiraju u skloništima za životinje, kao i da finansira akcije udomljavanja ili barem sterilizacije, kako bi se smanjio broj napuštenih pasa.

Kim Kardašijan (45) sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom ima četvoro djece – Nort (12), Sejnt (10), Čikago (7) i Psalm (6). PETA je uputila kritike i njenoj sestri Kloi Kardašijan, koja je nedavno udomila štene crnog labradora.

- Poznate ličnosti imaju ogroman uticaj i njihovi postupci šalju poruku milionima ljudi - naglasila je Njukirk, ističući da promovisanje kupovine pasa dodatno produbljuje problem prenatrpanih azila.

Predstavnici porodice Kardašijan–Džener zasad se nisu oglasili povodom kritika.