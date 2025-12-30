Blejk Lajvli otkrila porodičnu prazničnu idilu sa Rajanom Rejnoldsom i djecom: Ovo je moj raj

Holivudska glumica Blejk Lajvli podijelila je sa pratiocima djelić praznične atmosfere, otkrivši kako izgleda porodična idila koju provodi sa suprugom Rajanom Rejnoldsom i njihovo četvoro djece.

Zvijezda serije “Gossip Girl” objavila je na Instagram storiju fotografiju koju je opisala kao “svoj raj”, a na kojoj se vidi topla, porodična scena ispunjena novogodišnjim duhom.

Uz okićenu jelku, kamin, društvenu igru i televizor na kojem se emituje popularna emisija “Fixer Upper”, Lajvli je pokazala kako uživa u mirnim trenucima sa porodicom.

Glumica (38) i njen suprug Rajan Rejnolds (49) roditelji su četvoro djece: Džejms (11), Ajnez (9), Beti (6) i Olin (2), o kojima rijetko govore u javnosti, čuvajući njihovu privatnost.

- Ništa bolje od ovoga… Porodica, topli kolači, ledeno hladno mlijeko (da, sa ledom), vatra u kaminu, igra, sjajna flašica inspirisana Britni Spirs, snijeg napolju i nova sezona ‘Fixer Uppera’ Moj raj - napisala je Blejk.

Iako praznike provodi u porodičnom okruženju, Blejk Lajvli je i dalje profesionalno veoma aktivna.

Trenutno promoviše svoju liniju proizvoda za njegu kose “Blake Brown Beauty”, dok se istovremeno nalazi u sudskom sporu sa glumcem i rediteljem Džastinom Baldonijem, sa kojim je sarađivala na filmu “It Ends With Us”.

Ranije ovog mjeseca, njeni advokati oštro su reagovali na pitanja Baldonijevog pravnog tima, koja su se odnosila na njen privatni i intimni život, navodeći da su takva ispitivanja neprimjerena i irelevantna za sam slučaj.

Suđenje, koje je prvobitno bilo zakazano za mart 2026. godine, odloženo je za maj, dok je obavezna sudska medijacija planirana za februar.

Uprkos pravnim izazovima i javnoj pažnji, Blejk Lajvli jasno poručuje da joj porodični mir, toplina doma i jednostavne praznične radosti ostaju na prvom mjestu.