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BRITANSKA PORODICA

Viktorija i Dejvid Bekam blistali na vjenčanju kćerke Gordona Remzija

Zaista sam srećan što mogu pratiti ovu prelijepu mladu do oltara i što dobijam nevjerovatnog zeta - napisao je

Viktorija i Dejvid. Instagram

E. A.

30.12.2025

Viktorija i Dejvid Bekam viđeni su u subotu u Engleskoj na svadbi modela Holi Remzi i olimpijca, plivača Adama Pitija uprkos sve napetijoj porodičnoj situaciji sa starijim sinom, Bruklinom.

Par je stigao na vjenčanje u društvu sina Romea (23).

Viktorija (51) je nosila elegantnu haljinu, dok je Dejvid (50) bio u crnom odijelu, sa leptir-mašnom i tan kaputom.

Blistali su.

Holi i Piti razmijenili su zavjete nakon što su se vjerili u septembru 2024. Gordon Remzi, otac mlade i slavni kuvar, podijelio je na Instagramu emotivan komentar.

- Zaista sam srećan što mogu pratiti ovu prelijepu mladu do oltara i što dobijam nevjerovatnog zeta - napisao je.

Dolazak Bekama na svadbu stiže nakon što je Bruklin blokirao roditelje na Instagramu ranije ovog mjeseca, navodno zajedno sa suprugom Nikolom.

Njihov 20-godišnji sin Kruz je potvrdio da su se roditelji zaista našli blokirani, ali je naglasio da oni nikada ne bi uklonili sina s društvenih mreža.

Svađa je dodatno eskalirala nakon što par nije prisustvovao Dejvidovoj proslavi 50. rođendana, a prema izvorima, Bruklin trenutno želi da vodi miran život sa suprugom.

Viktorija i Dejvid, osim Bruklina, Kruza i Romea, roditelji su i 14-godišnje kćerke Harper.

# VIKTORIJA BEKAM
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