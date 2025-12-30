Holivudski skandal: Glumica i bivši suprug izbačeni iz luksuzne kuće zbog duga od 84.000 dolara

Glumica Deniz Ričards i njen bivši suprug Aron Fajpers dobili su sudski nalog da napuste luksuznu kuću u Kalabasasu u Kaliforniji, nakon što, prema sudskim dokumentima, nisu platili zakupninu u iznosu od 84.000 dolara.

Prema dokumentima do kojih je došao Page Six, sudija Višeg suda u Los Anđelesu u petak je odobrio zahtjev vlasnika nekretnine za njihovo iseljenje.

Stanodavac je, osim dugovanja za kiriju, zatražio i nadoknadu advokatskih troškova, kao i štete na objektu.

Ričards (54) i Fajpers (53) potpisali su ugovor o zakupu u junu 2020. godine, uz depozit od 24.000 dolara. Međutim, njihova zajednička adresa postala je predmet spora tokom burnog razvoda, koji traje nakon gotovo šest godina braka.

Deniz je u sudskim podnescima iz avgusta navela da je napustila kuću prije dvije godine, vjerujući da će Fajpersova porodica u njoj boraviti samo privremeno. Prema njenim tvrdnjama, obavijestila je bivšeg supruga da će od januara on biti odgovoran za plaćanje kirije, budući da su on i članovi njegove porodice nastavili da žive u kući i odbijali da se isele.

U dokumentima se navodi i da je stanodavac bezuspješno pokušavao da stupi u kontakt s Fajpersom tokom prethodnih šest mjeseci zbog neplaćene kirije, zbog čega je obavještenje o iseljenju dostavljeno oboma, s obzirom na to da se oba imena nalaze na ugovoru o zakupu.

Ričards je dodatno optužila bivšeg supruga i njegovu porodicu da su ozbiljno oštetili kuću vrijednu oko tri miliona dolara, navodeći da se nekretnina nalazi u potpuno zapuštenom stanju.

U novembru joj je odobrena trajna zabrana prilaska protiv Fajpersa, nakon što je optužila da ju je fizički i psihički zlostavljao tokom braka, što je on negirao. Iste sedmice, Fajpers je podnio zahtjev za hitno ročište u postupku za bračnu podršku, tvrdeći da mu prijeti beskućništvo.

U tom podnesku naveo je da duguje ukupno 125.000 dolara za neplaćenu kiriju, kao i dodatnih 10.090 dolara za zaostale troškove. Takođe je iznio spisak dugovanja za komunalije, uključujući više od 30.000 dolara za vodu, gas i struju, kao i dodatne troškove za odvoz otpada.

Ovaj slučaj još jednom je skrenuo pažnju javnosti na finansijske i pravne posljedice burnog razvoda poznatih ličnosti, koji se, osim u sudnici, odvija i pred očima javnosti.