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CEREMONIJA U SUBOTU

Olimpijac oženio kćerku Gordona Remzija i uzeo njeno prezime, javila se majka: Kao da su mi izvukli srce

Ipak, dodala je da sina i snahu i dalje voli, te im želi sve najbolje

Britanski plivački šampion i višestruki olimpijski pobjednik Adam Piti. Instagram

E. A.

30.12.2025

Britanski plivački šampion i višestruki olimpijski pobjednik Adam Piti promijenio je ime na Instagramu nakon vjenčanja s Holi Remzi, kćerkom poznatog kuvara Gordona Remzija.

Njegov profil sada postoji pod imenom “Adam Remzi Piti”, što simbolizuje njegovu novu životnu fazu.

Ceremonija vjenčanja održana je u subotu.

Ipak, slavlje nije prošlo bez napetosti.

Pitijevi roditelji nisu prisustvovali vjenčanju, što je izazvalo spekulacije o porodičnom sukobu. Britanski mediji pišu da je vrlo moguć scenario da je Adam i u stvarnom životu dodao prezime supruge.

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- Ne mislim da shvataju koliko su me povrijedili, kao da su mi izvukli srce. Ovo je prvi Božić da moja porodica nije zajedno – moja porodica je slomljena - rekla je.

Ipak, dodala je da sina i snahu i dalje voli, te im želi sve najbolje.

Adam i Holi su se upoznali 2021. godine.

Par je vjeridbu ozvaničio 2024.

# ADAM PITI
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