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Čeda Jovanović pokazao kako sprema ručak za sebe i Acu

Političar Čeda Jovanović, nakon razvoda od supruge, započeo je zajednički život sa drugarom Acom Kosom, što je nedavno i potvrdio

Čeda Jovanović. Instagram

M. Až.

31.12.2025

Političar Čeda Jovanović, nakon razvoda od supruge, započeo je zajednički život sa drugarom Acom Kosom, što je nedavno i potvrdio.

Oni žive u elitnom dijelu Beograda, a Čedin stan je pažljivo uređen. Na svom Instagram profilu, Jovanović je pokazao kakav je ručak pripremio za sebe i Acu.

Čeda Jovanović pokazao kako sprema ručak. Instagram

Prvo je narendao krompir, potom dodao razne začine, premazao pleh uljem, a zatim poređao kore. Nakon što je izručio smjesu, ređao ih je naizmenično, a na kraju dodao ajvar.

- Još su stari Grci znali da će onaj koji u zoru pretposljednjeg jutra godine koja se ispraća izvaja krompirušu ljubiti sve sirene mora više i duže nego što je Odisej poželio - napisao je Čeda Jovanović.

Čeda je prije dva dana otkrio da će za božićne praznike pod njegovim krovom biti i njegova djeca i Aca.

- Deca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći... Okupio sam uz sebe i Aleksandra najdraže za praznike – svoju djecu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju - rekao je Jovanović.

- Sutra nam na nedeljni ručak dolazi i Ana Bekuta - dodao je tada Jovanović za Kurir.

# SRBIJA
# ČEDA JOVANOVIĆ
# BEOGRAD
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