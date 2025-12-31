Sijevaju grudi i zadnjica: Slavni trener osvojio 21 godinu mlađu lepoticu

Tran je u julu viđena u bolnici pored Sandersa, koji je tada imao operaciju bešike, pa su dodatno "zapalili vatru" i spekulacije da su zajedno. Nakon toga se nisu mnogo pojavljivali zajedno u javnosti, ali je sad Sanders prvi put podijelio zajedničku fotografiju na Instagramu i potvrdio da je u ljubavi sa 21 godinu mlađom ljepoticom.

Sanders nije imao gdje, morao je da reaguje nakon što je njegov sin Šilo objavio snimak na kom se vidi kako se grli sa ljepoticom, pa nije mogao da demantuje nešto očigledno.

- Proveli smo divan Božić zajedno. Imala sam priliku da provedem kvalitetno vrijeme sa Sandersovom porodicom - rekla je Tran.

Na pitanje TMZ da li su zvanično zajedno, Tran se samo nasmijala, pa nastavila da priča o Sandersu.

- Mislim da je sjajna osoba. Odličan otac, sve što radi trenutno i njegova postignuća – divno je.