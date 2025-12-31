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Sijevaju grudi i zadnjica: Slavni trener osvojio 21 godinu mlađu lepoticu

NFL igrač i trener Kolorada Deion Sanders (58) potvrdio je ono što se spekulisalo - u vezi je sa glumicom Karueče Tran (37).

Karauče Tran. Screenshot

D. H.

31.12.2025

Tran je u julu viđena u bolnici pored Sandersa, koji je tada imao operaciju bešike, pa su dodatno "zapalili vatru" i spekulacije da su zajedno. Nakon toga se nisu mnogo pojavljivali zajedno u javnosti, ali je sad Sanders prvi put podijelio zajedničku fotografiju na Instagramu i potvrdio da je u ljubavi sa 21 godinu mlađom ljepoticom.

Sanders nije imao gdje, morao je da reaguje nakon što je njegov sin Šilo objavio snimak na kom se vidi kako se grli sa ljepoticom, pa nije mogao da demantuje nešto očigledno.

- Proveli smo divan Božić zajedno. Imala sam priliku da provedem kvalitetno vrijeme sa Sandersovom porodicom - rekla je Tran.

Na pitanje TMZ da li su zvanično zajedno, Tran se samo nasmijala, pa nastavila da priča o Sandersu.

- Mislim da je sjajna osoba. Odličan otac, sve što radi trenutno i njegova postignuća – divno je.

Tran je u julu viđena u bolnici pored Sandersa, koji je tada imao operaciju bešike, pa su dodatno "zapalili vatru" i spekulacije da su zajedno. Nakon toga se nisu mnogo pojavljivali zajedno u javnosti, ali je sad Sanders prvi put podijelio zajedničku fotografiju na Instagramu i potvrdio da je u ljubavi sa 21 godinu mlađom ljepoticom.

Sanders nije imao gdje, morao je da reaguje nakon što je njegov sin Šilo objavio snimak na kom se vidi kako se grli sa ljepoticom, pa nije mogao da demantuje nešto očigledno.

- Proveli smo divan Božić zajedno. Imala sam priliku da provedem kvalitetno vreme sa Sandersovom porodicom - rekla je Tran.

Na pitanje TMZ da li su zvanično zajedno, Tran se samo nasmijala, pa nastavila da priča o Sandersu.

- Mislim da je sjajna osoba. Odličan otac, sve što radi trenutno i njegova postignuća – divno je.

Šilo se prisjetio kako ga je tata upoznao sa novom djevojkom.

- Sjećam se kada sam je prvi put vidio. Rekao mi je "pozdravi maćehu" - otkrio je Šilo.

Tran je ranije bila u vezi sa R&B zvezdom Krisom Braunom, reperom Kuavom, kao i sa bivšim NFL igračem Viktorom Kruzom. Sanders je bio u dva braka i ima petoro djece.

# NFL
# LJEPOTICA
# KARAUCHE TRAN
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