Najzgodniji srbijanski glumac u ljubavi sa fatalnom Turkinjom

Jedan od najpoželjnijih domaćih glumaca, Aleksandar Radojičić, nakon što se razveo prije 10 godina vješto je čuvao svoj privatni život daleko od očiju javnosti. Ipak, čini se da je odlučio da stavi tačku na nagađanja - glumac je otkrio da je ponovo zaljubljen i da njegovo srce osvojila je fatalna Turkinja.

Radojičić je, sumirajući godinu na izmaku, podijelio retrospektivu fotografija na društvenim mrežama, a pažnju javnosti odmah je privukla lijepa crnka Zejnep. Na provokativnim snimcima sa ljetovanja, glumac pozira upravo sa njom, ne skrivajući bliskost i emocije.

Iako nije ulazio u detalje, ove objave bile su dovoljne da potvrde da Aleksandar ponovo uživa u novoj ljubavi.

Njegova kćerka je sve ganula riječima da on najveći dio vremena nije uz nju jer živi u drugom gradu.

Odavno je razveden

Iako se razveo prije više od 10 godina, njegov ljubavni život oduvijek je intrigirao javnost. Nakon razvoda, Radojčić je imao nekoliko veza, od kojih su neke bile javne.

Glumac je dugo imao romansu sa Cecom Živojinović, ali sada uživa u novoj vezi sa atraktivnom crnom.

Blizak je sa sinom svoje bivše žene

On je prije ovoga podijelio na svom profilu na Instagramu neodoljivu sliku sa kćerkom Ajom i sinom svoje bivše žene, kojeg voli kao svog sina.

Pozirao je na brodu sa dječicom, dok su ga oni ljubili u obraz i sa jedne i sa druge strane.

- Do kraja svijeta i nazad - pisao je Aleksandar tada.