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PREKINUT IM NASTUP

Prevarena grupa Đogani na dočeku 2026. godine: Organizator im pobjegao s parama

Đole Đogani se obratio svim gostima, a snimak je objavljen na društvenim mrežama

Vesna i Đole Đogani. Riniger

D. H.

1.1.2026

Na samom dočeku 2026. godine u Njemačkoj u Hagenu desila se prevara na nastupu grupe Đogani. Organizator je, kako tvrde, pobjegao sa parama i nije im platio nastup u novogodišnjoj noći zbog čega su Đole Đogani i muzičari odlučili da prekinu nastup, te su se obratili gostima.

Naime, grupa Đogani je imala nastup u Njemačkoj u Hagenu, a organizator je, kako tvrde, pobjegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare. Zbog toga su odlučili da prekinu nastup na samom dočeku 2026. godine.

Đole Đogani se obratio gostima

Đole Đogani se obratio svim gostima, a snimak je objavljen na društvenim mrežama.

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pjevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovjek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

- Vi možete da sjedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promijenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.

Nadica Ademov prekinula nastup na sajmu

U novogodišnjoj noći je bilo turbulentno i na nastupu Nadice Ademov koja je zbog organizatora odlučila da ne pjeva.

Nadica Ademov je izašla na binu Beogradskog sajma i saopštila da neće pjevati zbog neprofesionalnosti organizatora i napustila halu. Njen kolega Radiša Trajković Đani, čiji je nastup prekinula kako bi se obratila publici, otkrio je detalje drame koja se odvijala iza kulisa.

- Dragi moji ljudi, ja se izvinjavam u moje ime što večeras neću nastupati ovde, jer organizatori nisu ispoštovali dogovor! Hvala vam na svemu, dragi ljudi iz Njemačke, iz Austrije, iz Hrvatske... Hvala vam što ste došli. Ja nikada prema vama nisam ispala nekorektna, 15 godina postojim i uvijek sam ispoštovala dogovor. S obzirom na to da organizatori nisu ispoštovali naš dogovor, nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Hvala vam, uživajte uz našeg Đanija i srećna vam Nova godina- rekla je ona i sišla sa bine.

# ĐOLE ĐOGANI
# VESNA ĐOGANI
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