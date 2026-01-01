Đogani o slučaju iz Njemačke: Prevario nas Husein Velagić, nije htio da nam plati

- Koliko znam, ovaj tim ljudi večeras nikoga nije isplatio. Ovdje su i moje kolege koje stoje s lijeve strane, znači, niko nije dobio novac. Čovjek se zove Husein Velagić, to je osoba koja je cijelo vrijeme sjedila naprijed. Ne radi se samo o mojim kolegama ili o grupi Đogani koja je došla ovdje, već smo odradili taj jedan blok isključivo zbog vas, kako biste u Novu godinu ušli sretni i zadovoljni. Inače, ranije sam mu rekao da neću dolaziti dok mi novac ne donese u hotel. Ipak, to sam uradio zbog publike, ali ne možemo nastaviti dalje, ni 15 ni 20 minuta. Mi bismo pjevali za publiku, novac nam u ovom trenutku nije bitan, ali on na to ne pristaje i rekao je da se muzika prekine. Vi možete i dalje sjediti, piti i uživati, nemojte da vam se promijeni raspoloženje. Budite veseli, a ja mislim da zbog ovakvih ljudi ovo treba da se završi zauvijek. Kada čujete da Husein Velagić organizuje nešto, bježite što dalje - rekao je Đole Đogani.