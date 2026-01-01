Ana Ivanović objavila fotografije s dočeka: Evo šta je sebi poželjela

Bivša srbijanska tenisačica Ana Ivanović objavila je nekoliko fotografija na kojima pozira uz božićno drvce i pokazuje modnu kombinaciju koju je nosila za doček Nove godine. Odjenula je srebrnu haljinu sa šljokicama i srebrne sandale, a kombinaciju je upotpunila satom i naušnicama.
U opisu objave je napisala:
"2025… hvala ti što si bila i najteža i najljepša učiteljica koju sam mogla poželjeti. Hvala na lekcijama, izazovima i na tome što si mi pokazala gdje još trebam rasti. U 2026. ulazim s mirom u srcu i velikim uzbuđenjem zbog svega što dolazi. A kroz sve to, zauvijek sam zahvalna svojoj obitelji i prijateljima - vaša me ljubav nosila više nego što ćete ikada znati.",
Godinu obilježio razlaz sa Schweinsteigerom
Podsjetimo, Aninu 2025. godinu obilježio je kraj braka. Njezin odvjetnik Christian Schertz potvrdio je krajem srpnja za njemački Bild da su se bivša srpska tenisačica i nogometni svjetski prvak Bastian Schweinsteiger službeno rastali.
U priopćenju koje je zaprimila i novinska agencija dpa navodi se da je do prekida došlo zbog "nepomirljivih razlika". Odvjetnik je pritom naglasio kako neće davati dodatna objašnjenja te je zamolio javnost da poštuje privatnost njegove klijentice – osobito zbog njihovo troje djece.
Brak koji je trajao skoro deset godina
Ivanović i Schweinsteiger vjenčali su se 2016. godine u Veneciji, a njihov je brak godinama slovio kao jedan od najpoznatijih i najpraćenijih u svijetu sporta. Zajedno imaju tri sina: Luku, Leona i Tea, a obiteljski život provodili su između Chicaga, Beograda, Münchena i Mallorce.
Prve glasine o problemima pojavile su se krajem proljeća 2025. godine. Njemački i drugi mediji tada su počeli nagađati o razlozima razlaza, a dio napisa povezivao je Schweinsteigera s navodnom trećom osobom. Par se o tim navodima nije javno očitovao.