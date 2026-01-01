Ana Ivanović objavila fotografije s dočeka: Evo šta je sebi poželjela

Bivša srbijanska tenisačica Ana Ivanović objavila je nekoliko fotografija na kojima pozira uz božićno drvce i pokazuje modnu kombinaciju koju je nosila za doček Nove godine. Odjenula je srebrnu haljinu sa šljokicama i srebrne sandale, a kombinaciju je upotpunila satom i naušnicama.

U opisu objave je napisala:

"2025… hvala ti što si bila i najteža i najljepša učiteljica koju sam mogla poželjeti. Hvala na lekcijama, izazovima i na tome što si mi pokazala gdje još trebam rasti. U 2026. ulazim s mirom u srcu i velikim uzbuđenjem zbog svega što dolazi. A kroz sve to, zauvijek sam zahvalna svojoj obitelji i prijateljima - vaša me ljubav nosila više nego što ćete ikada znati.",