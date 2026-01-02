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ON SE PRAVDAO

Ovo je Husein Velagić kojeg su Vesna i Đole Đogani optužili da ih je prevario na novac

Đole i Vesna su prekinuli nastup poslije 20 minuta te su poručili da je iz sale pobjegao Velagić, koji im je bio dužan novac

Vesna i Đole Đogani se obrušili na Velagića. Antonio Ahel / ATAImages / PIXSELL - Facebook

S. S.

2.1.2026

Đole i Vesna Đogani optužili su organizatora proslave dočeka Nove godine u Njemačkoj Huseina Velagića da im nije isplatio honorar, zbog čega su prekinuli nastup.

Prema navodima medija u Srbiji, Velagić je izjavio da je bolestan, da se nalazi u Urgentnom centru te da smasla da neće preživjeti.

Na osnovu Huseinovog profila na društvenim mrežama može se zaključiti da se on duže vrijeme bavi organiziranjem ovakvih događaja i da je sarađivao s brojnim zvijezdama s ovih prostora.

Podsjećamo, Đole i Vesna su prekinuli nastup poslije 20 minuta te su poručili da je iz sale pobjegao Velagić, koji im je bio dužan novac.

# ĐOLE ĐOGANI
# VESNA ĐOGANI
# ĐOGANI
# HUSEIN VELAGIĆ
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