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Pjevačica čeka dijete sa pet godina mlađim kolegom: Udala sam se iz inata bivšem dečku dok je bio u zatvoru

Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje, kazala je pjevačica

Iva Bojanović i Joca Stefanović. Instagram

M. P.

2.1.2026

Pjevačica Iva Bojanović čeka dijete sa pet godina mlađim kolegom Jocom Stefanovićem, a sada je šokirala sve detaljima iz svog ljubavnog života.

Naime, Iva je bez pardona priznala da se udala iz inata bivšem dečku, koji je završio u zatvoru, a kada je izašao ona je već stala na ludi kamen.

- Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje. Nije bio jedno vreme tu bio je sa druge ge strane i tako kad je on izašao, ja sam rekla eto došlo je mojih pet minuta, ja se udajem. On nije verovao, nisam verovala ni ja - ispričala je ona za Hype.

Iva je u prvom braku dobila djecu, koju je Joca prihvatio, o čemu je otvoreno govorila.

- To je prelepo čuti i prelepo doživeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju decu i oni su njega jako zavoleli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to - rekla je ona otkrivajući da apsolutno nikakvu podršku partnera nije imala u odgajanju djece.

# #IVABOJANOVIĆ
# #JOCASTEFANOVIĆ
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