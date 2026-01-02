Pjevačica čeka dijete sa pet godina mlađim kolegom: Udala sam se iz inata bivšem dečku dok je bio u zatvoru

Pjevačica Iva Bojanović čeka dijete sa pet godina mlađim kolegom Jocom Stefanovićem, a sada je šokirala sve detaljima iz svog ljubavnog života.

Naime, Iva je bez pardona priznala da se udala iz inata bivšem dečku, koji je završio u zatvoru, a kada je izašao ona je već stala na ludi kamen.

- Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje. Nije bio jedno vreme tu bio je sa druge ge strane i tako kad je on izašao, ja sam rekla eto došlo je mojih pet minuta, ja se udajem. On nije verovao, nisam verovala ni ja - ispričala je ona za Hype.